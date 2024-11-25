長頸鹿數量銳減！美國官員提議列為瀕危物種杜絕非法狩獵

由於棲息地喪失、非法狩獵、過度開發和氣候變化引發的乾旱，長頸鹿數量正在以驚人的速度減少。有鑑於此，美國野生動物官員在11月20日宣布了一項提案，將長頸鹿列為瀕危或受威脅物種。 據CNN報道，美國魚類和野生動物管理局提議將許多長頸鹿物種列為瀕危或受威脅物種，這是原產於非洲的長頸哺乳動物首次根據《瀕危物種法》獲得聯邦保護。宣布某個物種「瀕危」是法律規定的最嚴重的威脅級別，表示該物種面臨立即滅絕的風險。同時，當一個物種在可預見的未來可能瀕臨滅絕時，它就會被貼上「受威脅」的標籤。

或要獲許可證才可將長頸鹿部位入口美國 2018年的一份報告顯示，美國已成為長頸鹿器官和產品的重要市場，至少在十年的時間內進口了近4萬隻長頸鹿。美國獵人前往非洲獵殺長頸鹿，並帶回身體部位（通常是頭部和頸部）作為戰利品，安裝在牌匾或牆壁上。 同時，非洲大片地區正面臨更頻繁的乾旱，這對長頸鹿族群帶來了難以克服的壓力。農作物歉收，牲畜死亡，數千萬人迫切需要食物和水。 如果最終確定，這項提案的規則將要求獲得許可證才能將長頸鹿的身體部位進口到美國，藉此減少長頸鹿的非法狩獵和貿易，並提高用於研究和其他長頸鹿保護工作的新資金。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Giraffe populations are declining at such an alarming rate — from habitat loss, poaching, urbanization and climate change-fueled drought. https://t.co/uGLdTYEmMw — WSVN 7 News (@wsvn) November 22, 2024