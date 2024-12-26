阿塞拜疆墜毀客機機身疑現孔洞 俄媒：或遭俄軍防空系統攻擊(有片)

阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)一架載有67人的客機周三在哈薩克西部城市阿克套(Aktau)附近墜毀，造成38人死亡，當局正調查事故原因。據報機身上出現類似炮擊造成的孔洞，俄羅斯媒體推測，可能是俄軍防空系統誤判客機為烏克蘭無人機，而將其擊落。

客機為何無故偏離航道，外界眾說紛紜。美聯社、英國《衛報》等報道，俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)指，初步資訊顯示，機師在發生鳥擊後改道飛往阿克套，導致航客須緊急因應。俄媒則報道，客機是因為格羅茲尼大霧而改變航線。

客機機身斷開

儘管阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在記者會上表示，目前研判墜機原因為時過早，但阿塞拜疆檢察總署在事發數小時後，隨即宣布展開刑事調查。哈薩克當局也表示，已成立政府委員會調查事故原因，並在調查中將與阿塞拜疆當局合作。