阿塞拜疆墜毀客機機身疑現孔洞 俄媒：或遭俄軍防空系統攻擊(有片)

阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)一架載有67人的客機周三在哈薩克西部城市阿克套(Aktau)附近墜毀，造成38人死亡，當局正調查事故原因。據報機身上出現類似炮擊造成的孔洞，俄羅斯媒體推測，可能是俄軍防空系統誤判客機為烏克蘭無人機，而將其擊落。
墜機原因眾說紛紜
客機周三原定從阿塞拜疆首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯以南車臣首府格羅茲尼(Grozny)，卻在途中偏離航道，於哈薩克西部阿克套市附近墜毀，機上載有62名乘客及5名機組人員，事故至少造成38人罹難，另29人生還。
客機為何無故偏離航道，外界眾說紛紜。美聯社、英國《衛報》等報道，俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)指，初步資訊顯示，機師在發生鳥擊後改道飛往阿克套，導致航客須緊急因應。俄媒則報道，客機是因為格羅茲尼大霧而改變航線。
客機機身斷開
儘管阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在記者會上表示，目前研判墜機原因為時過早，但阿塞拜疆檢察總署在事發數小時後，隨即宣布展開刑事調查。哈薩克當局也表示，已成立政府委員會調查事故原因，並在調查中將與阿塞拜疆當局合作。
網上流傳手機拍攝的現場影片顯示，客機曾急速下墜並撞擊地面。另有影片顯示，客機解體，部分機身從機翼及其餘機體上被扯下，機尾殘骸倒置在草地上。
機身出現可疑孔洞
俄媒猜測客機可能被俄羅斯防空系統誤判為烏克蘭無人機而遭擊落。據報由俄軍上尉杜馬諾夫(Ilya Tumanov)經營的社交媒體Telegram頻道「戰鬥轟炸機」(Fighter bomber)發布的影片顯示，客機上似乎有一些孔洞，有推測指這與破壞、炮擊或爆炸時的彈片造成的痕跡類似。「戰鬥轟炸機」指出，這些孔洞不太可能是鳥擊造成。
FlightRadar24航機追蹤數據
航空監測網站FlightRadar24的航機追蹤數據顯示，客機飛近阿克套機場時，突然向右側大幅轉彎，飛行高度在事發前幾分鐘內曾劇烈變動。
FlightRadar24發文表示，客機曾遭遇「強烈的GPS干擾」，導致它「發出錯誤的廣播式自動相關監視(ADS-B)數據」，這些數據是飛航追蹤網站用來追蹤班機飛航的資訊。而俄羅斯過去曾被指控在廣泛地區干擾GPS訊號。