阿拉斯加航空2年前艙門突爆裂177人險死　機長向波音索償1000萬

事件源於2024年1月5日的阿拉斯加航空1282號班機事故，該架波音737 MAX 9客機自奧勒岡州波特蘭起飛後不久，機艙側邊一塊「艙門塞」（door plug）突然在空中脫落，導致機艙失壓，幸機組員緊急應變，成功迫降，機上177人全數生還。

綜合美國傳媒報道，提告的阿拉斯加航空機長費沙（Capt. Brandon Fisher），於上月30日在美國奧勒岡州提起訴訟，指控波音在事故後「刻意製造假象」，將他塑造成事故的「代罪羔羊」。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）去年6月公布調查結果，認定事故主因為「波音與聯邦航空總署（FAA）的多重系統性失誤」。費沙在訴狀中指出，波音聲稱事故飛機「因非波音相關人員的不當維護或使用，而發生問題」，試圖否認責任。

費沙怒斥「波音明知這些指控不屬實，卻仍一再使用將責任推給機師的慣用策略。」他並主張波音對他造成嚴重精神創傷，「對他的人生帶來的長期、毀滅性影響」。除了費沙之外，該航班的4名空中服務員也於去年8月分別控告波音，指控在事故中遭受身心創傷。