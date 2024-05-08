阿斯利康疫苗全球下架完成使命 英男：血栓致腦損

新冠疫苗生產商之一的阿斯利康(AstraZeneca)周二宣布，將全球回收旗下生產的新冠疫苗。早前有報道指，阿斯利康於法庭文件中首次承認其疫苗會引發罕見的「血栓併血小板低下症候群」(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)。該公司稱，今次下架非與血栓問題有關，只是需求減少。阿斯利康在英國面對51宗索償官司，一名英漢稱血栓導致其腦部受損，影響記憶、書寫和說話等能力。

阿斯利康表示，市面現時有多款新的疫苗可針對新冠病毒的變種，令阿斯利康疫苗需求減少，而他們早已停產或供應。阿斯利康疫苗的下架可說完成其「歷史使命」。新冠病毒爆發初期令各國束手無策，原本疫苗需用10年時間研發，但在緊急救命的情況下，英國牛津大學與阿斯利康合作研發新冠疫苗，僅用了10個月時間，而且較信使核糖核酸(mRNA)類疫苗便宜，讓更多人可注射疫苗。阿斯利康稱，根據獨立機構的估計，其疫苗單是在疫情爆發第一年，拯救了逾650萬人性命，向全球供應逾30億劑疫苗。