阿斯利康疫苗全球下架完成使命 英男：血栓致腦損

新冠疫苗生產商之一的阿斯利康(AstraZeneca)周二宣布，將全球回收旗下生產的新冠疫苗。早前有報道指，阿斯利康於法庭文件中首次承認其疫苗會引發罕見的「血栓併血小板低下症候群」(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)。該公司稱，今次下架非與血栓問題有關，只是需求減少。阿斯利康在英國面對51宗索償官司，一名英漢稱血栓導致其腦部受損，影響記憶、書寫和說話等能力。
阿斯利康表示，市面現時有多款新的疫苗可針對新冠病毒的變種，令阿斯利康疫苗需求減少，而他們早已停產或供應。阿斯利康疫苗的下架可說完成其「歷史使命」。新冠病毒爆發初期令各國束手無策，原本疫苗需用10年時間研發，但在緊急救命的情況下，英國牛津大學與阿斯利康合作研發新冠疫苗，僅用了10個月時間，而且較信使核糖核酸(mRNA)類疫苗便宜，讓更多人可注射疫苗。阿斯利康稱，根據獨立機構的估計，其疫苗單是在疫情爆發第一年，拯救了逾650萬人性命，向全球供應逾30億劑疫苗。
專家：反映阿斯利康疫苗已失效用
阿斯利康2021年將疫苗改名為「Vaxzevria」，並於同年6月開始逐漸「淘汰」，因有更多新疫苗面世，例如澳洲已於2023年3月停止使用。阿斯利康疫苗可說是英國展開疫苗計劃、結束「封城禁足」措施的基石，英國布里斯托大學教授Adam Finn表示，阿斯利康疫苗的確帶來重大改變，與輝瑞等疫苗一起拯救大家脫離當時的「劫難」。但因為之後湧現的血栓副作用，英國人轉向注射其他疫苗。Finn認為阿斯利康疫苗退出市場「純粹反映它已失效用」，因為新冠病毒不斷演變。
新冠疫苗｜疫情初期救星 索償者：血栓副作用致腦損
雖然阿斯利康疫苗在疫苗疫情爆發初期成為救星，但同時引起血栓問題，在英國引發51宗索償官司。該公司今年2月在法庭文件中首次承認，在非常罕見的病例下，注射疫苗後會引起血栓併血小板低下症候群，導致腦中風等副作用。英國兩子之父Jamie Scott早前受訪稱，2021年4月因注射了阿斯利康疫苗，導致腦部受損，如果知道會引發罕見且嚴重副作用，育有兩名年幼孩子的他絕不會注射。他質疑阿斯利康誇大疫苗的作用及淡化其風險。該公司一直否認有關指控。
Scott表示，注射首劑疫苗後睡醒時感到嚴重頭痛，並開始嘔吐，說話也困難。入院後證實血栓防止血液從其腦部輸出，也導致腦出血。他接受手術並昏迷逾一個月，現在記憶力差、閱讀書寫和說話聽力有困難，雙眼視力也受損，還有其他痛症。