離奇天降狗狗　4歲女童慘被砸中無辜喪命(有片)

印度孟買塔納區近日發生一宗離奇慘劇，一隻金毛尋回犬不知何故突然從5樓墜落，直接砸中一名路過的4歲女童，遺憾的是女童最終傷重不治，至於墮樓狗狗亦生死不卜。

綜合報道，事發在周二(6日)印度孟買西部的塔納區泰納市(Thane)，一隻金毛尋回犬不知何故突然從高處墮下，正正落在正與母親路過的4歲小女孩Sanabanu Shaikh身上，女童立即昏迷倒地，其母親和其他途人隨即將女童送院搶救，可惜最後因傷重不治。