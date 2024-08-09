離奇天降狗狗　4歲女童慘被砸中無辜喪命(有片)

印度孟買塔納區近日發生一宗離奇慘劇，一隻金毛尋回犬不知何故突然從5樓墜落，直接砸中一名路過的4歲女童，遺憾的是女童最終傷重不治，至於墮樓狗狗亦生死不卜。
綜合報道，事發在周二(6日)印度孟買西部的塔納區泰納市(Thane)，一隻金毛尋回犬不知何故突然從高處墮下，正正落在正與母親路過的4歲小女孩Sanabanu Shaikh身上，女童立即昏迷倒地，其母親和其他途人隨即將女童送院搶救，可惜最後因傷重不治。
未知事件有否涉及虐待動物
至於墮樓的狗狗起初躺在路中央動也不動，過了一會才甦醒過來，勉強站起來並走開，不過報道未有提及這隻狗狗的傷勢，是否在這次意外中存活下來。就事件，當地警方懷疑這隻金毛尋回犬可能是遭大廈住戶從露台上掉下，警方找到狗主Zaid Syed，不過確切事發原因及有否涉及虐待動物則有待進一步調查。
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A dog falls on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl dies; the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.— MUMBAI TV (@tv_mumbai) August 7, 2024
The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured#mumbra #amrutnagar #dog #incident #goldenretriever #deathnote #injured #cctv #viral pic.twitter.com/bKROOcw72e