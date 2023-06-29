離奇！飲奶昔猝死捐器官 英16歲少年罕見遺傳病移至受助者

英國一名16歲少年喝下蛋白質奶昔後猝死，未確定死因，器官已捐贈給有需要病人。惟其中一名病人接受器官移植13個月後，因突然抽搐須送院治療，經檢查後才發現捐贈者生前患有罕見遺傳病，正正是奶昔所含的高濃度蛋白質引致病發，其疾病亦轉移到受助者身上。

父親以為奶昔對兒子有益

死因庭本周就此案舉行聆訊。居於倫敦西部的16歲少年戈漢尼亞(Rohan Godhania)因身形瘦削，2020年8月，父親從超市買蛋白質奶昔給他增強肌肉，怎料他喝後便肚痛、嘔吐數次，翌日更視力模糊，被送進ICU，檢查後發現腦水腫、腦部嚴重受損，3日後不治。