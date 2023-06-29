離奇！飲奶昔猝死捐器官 英16歲少年罕見遺傳病移至受助者

英國一名16歲少年喝下蛋白質奶昔後猝死，未確定死因，器官已捐贈給有需要病人。惟其中一名病人接受器官移植13個月後，因突然抽搐須送院治療，經檢查後才發現捐贈者生前患有罕見遺傳病，正正是奶昔所含的高濃度蛋白質引致病發，其疾病亦轉移到受助者身上。
父親以為奶昔對兒子有益
死因庭本周就此案舉行聆訊。居於倫敦西部的16歲少年戈漢尼亞(Rohan Godhania)因身形瘦削，2020年8月，父親從超市買蛋白質奶昔給他增強肌肉，怎料他喝後便肚痛、嘔吐數次，翌日更視力模糊，被送進ICU，檢查後發現腦水腫、腦部嚴重受損，3日後不治。
受助人出事才查出捐贈者隱疾
當局其後驗屍，但未能確定戈漢尼亞死因，其後很快就完成器官捐贈。但其中一名病人接受肝臟移植13個月後突然抽搐，送院治療後才追查到捐贈者戈漢尼亞患有「鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症」(Ornithine Transcarbamylase Deficiency，OTCD)。
攝取高蛋白質導致病發
這種罕見遺傳病，會因身體缺乏某種酶(enzyme)而無法清除血液裡的氨(ammonia)，奶昔含有高濃度蛋白質，戈漢尼亞喝後體內蛋白質水平升高導致病發，血液裡的氨迅速大量積聚，最終導致他死亡。而受助者接受其肝臟移植後，亦出現OTCD的抽搐症狀。
死因聆訊
家屬入稟控告一間專科醫院，當日把16歲的戈漢尼亞視為成年病人而拒絕轉院，以及另一間醫院未有對他進行氨檢測。死因聆訊中，代表律師質疑院方沒有做氨檢測，是否錯過救活戈漢尼亞的機會，因為這種檢測可以確定他患有尿液循環系統疾病。
另外，法醫奧斯本(Tom Osborne)向監管建議，蛋白質奶昔等產品應附上有關OTCD的警告標籤，「這樣或許能挽救生命」。