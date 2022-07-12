難捱藥物手術痛苦 17歲變性少女「變男再變返女」掀爭議(有片)

美國一名17歲少女，3年多前決心變性，開始服接受注射，並在15歲時動刀。但動刀後她感到後悔，去年決定停止藥物及注射，重拾「女兒身」。她近日現身說法，指難以忍受藥物及手術的痛苦，其遭遇雖令人同情，但亦有人批評她及家長未經深思熟慮妄下決定，其例子亦引起政治爭議。

住在加州、現年17歲的Chloe Cole，在13歲時認定自己是男兒身，並跟家人商量，14歲開始注射青春期阻斷劑(puberty blockers)及睪丸酮(Testosterone)，同年改名為Leo。至2020年6月，她接受乳房切除手術，術後不久感到後悔。她聲稱直至去年5月，她才在生物課上知道自己永遠不能餵哺母乳，其後決定中止注射睪丸酮。

美國17歲少女後悔變性 引發議論

Chloe早前接受《紐約郵報》訪問時，稱11歲時在Instagram受多元性別族群LGBTQ+資訊影響而決定變性，「我看到變性人士在網上獲得大量的支持及讚賞，令我大受觸動，因為我本物沒有太多朋友。」她稱目前尚未知之前注射的睪丸酮，會否令她不育，對於切除了雙乳，她稱那是「非常恐怖的過程，絕對是我完全沒準備好的東西」。據報她動刀前曾見過治療師及性別專家。

Chloe日前在佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)一個聽證會上現身說法，告誡「沒有小童應經歷我所經歷的事」，指她變性前根本不明白治療師所說的後果，「我在不知情下把真正的我，從身體內痛苦及不可逆轉地切除」，指這並非自己想要的路。被問及對公眾有何建議時，Chloe說「不要讓子女變性」。

佛州擬切斷兒童變性支援

Chole的現身說法，引起各方爭議。重點之一時上述聽證會是為佛羅里達州政府，欲禁止州內醫生為變性兒童提供相關治療，同時切斷聯邦醫療補助(Medicaid)對該州民眾變性相關的支援而召開，而佛州是共和黨州份。有評論認為Chloe被利用作詆毀整個跨性別運動，有心理學家指切斷支援將剝奪育有變性兒童家長的權利。時值佛州於本年3月時通過《家長權利教育法》(Parental Rights in Education bill)，禁止教師跟當地6年級以下學生討論性別及性傾向問題，引發爭議。