雪糕不融化要小心 含吐溫80乳化劑或致癌

炎炎夏日適合吃雪糕消暑，但要小心「不會融化」的雪糕！近日有美國傳媒報道指出，其中添加的乳化劑可能會導致各種健康問題，甚至引發癌症。 據CNN5月18日報道，吐溫80（Tween 80/Polysorbate 80，又名聚山梨醇酯）是一種乳化劑，可以讓雪糕耐熱而不融化。它和羧甲基纖維素（Carboxymethyl Cellulose）、鹿角菜膠（又稱卡拉膠、Carrageenan）和麥芽糊精（Maltodextrin）等乳化劑廣泛應用於雪糕及數千種其他食品中，可以讓食品口感更好和更穩定。

乳化劑有機會引致發炎 然而，這些乳化劑可能會導致各種健康問題。研究人員發現，乳化劑可能改變腸道微生物群的組成，並損害腸胃道內壁，進而引發發炎反應。這些變化可能導致腸道功能障礙和其他健康問題。 有研究表明，乳化劑對微生物群的攻擊可能有助於解釋克隆氏症（ Crohn's Disease）和潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis）等發炎性腸道疾病、代謝紊亂，甚至癌症。一項法國的研究發現，乳化劑可使癌症的風險增加高達46%。

報導引述馬薩諸塞州總醫院胃腸病學家Ashwin Ananthakrishnan說法指，臨床上有多名胃腸病患者報告稱，改變飲食習慣以避免攝入含有乳化劑的食品，使得他們的症狀有所改善。此外，遺傳學家Lewis Rands也表示，停止攝入含有乳化劑的食品後，他的胃腸病症狀顯著緩解。 法國國家健康與醫學研究所研究主任查桑（Benoit Chassaing）表示：「有大量數據表明，這些化合物確實對微生物群有害，我們應該停止使用它們。」不過他也補充道，這些添加劑對人類健康的影響還有待進一步研究。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

A French study published in the journal PLoS Medicine found that these emulsifiers can increase the risk of cancer up to 46%. These ingredients are NOT necessary, but used by food manufacturers to cut costs and use less real food. pic.twitter.com/dGT2Wurgi8 — Vani Hari (@thefoodbabe) March 2, 2025