國際
2025-11-09 21:54:36

電視台涉矯枉過正 要女主播講「懷孕人士」唔准講「懷孕女性」惹記者反彈

主播克羅克索爾說完「懷孕人士」立即補充一句「女性」，並做出這個表情。(互聯網)

英國廣播公司(BBC)資深新聞主播克羅克索爾(Martine Croxall)因在直播中把提詞機的「懷孕人士」(pregnant people)說成懷孕「女性」(women)，並揚眉作出不以為然的表情，遭公司指違反「公正性原則」。此事件引發BBC新聞部多名記者憤怒，要求總裁戴維(Tim Davie)下台。

「揚眉」被視為政治表態

今年6月，56歲的克羅克索爾在播報熱浪新聞時，提詞機出現「懷孕人士應注意預防中暑」字樣。她說出「懷孕人士」(pregnant people)後短暫停頓，然後再說(懷孕)「女性」(women)，同時挑眉。BBC行政投訴部門(ECU)上周裁定，克羅克索爾此舉是在「傳達對爭議議題的個人立場」，認為並不恰當。裁決令BBC新聞部內部譁然，有員工批評：「她所做的只是說了一個跟提詞機內容不同的詞語，而她也沒有反白眼，她只是臉部動了一動。若連面部表情都要審查，乾脆禁止主播動臉！」

主播克羅克索爾起初跟稿照講「懷孕人士」。(互聯網) 主播克羅克索爾起初跟稿照講「懷孕人士」。(互聯網) 但她之後立即補充一句「女性」，並做出這個表情，引起公司關注。(互聯網) 據報不少同事聲援克羅克索爾。(互聯網)

多名資深記者斥電視台淪為「象牙塔」般離地

英國《星期日郵報》獲悉，多名資深記者計劃聯署抗議，直指ECU已淪為「象牙塔」般離地。據稱，稿件內的「懷孕人士」是一名資歷淺的製作人，在受壓下直接從一份新聞稿中照抄，寫進女主的播報內容。儘管克羅克索爾未被停職，但事件加劇廢除ECU的呼。該部門由任職30年一名資深主管領導，近年多次因性別議題裁決引發爭議。

片段︰

