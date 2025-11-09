電視台涉矯枉過正 要女主播講「懷孕人士」唔准講「懷孕女性」惹記者反彈

英國廣播公司(BBC)資深新聞主播克羅克索爾(Martine Croxall)因在直播中把提詞機的「懷孕人士」(pregnant people)說成懷孕「女性」(women)，並揚眉作出不以為然的表情，遭公司指違反「公正性原則」。此事件引發BBC新聞部多名記者憤怒，要求總裁戴維(Tim Davie)下台。

「揚眉」被視為政治表態

今年6月，56歲的克羅克索爾在播報熱浪新聞時，提詞機出現「懷孕人士應注意預防中暑」字樣。她說出「懷孕人士」(pregnant people)後短暫停頓，然後再說(懷孕)「女性」(women)，同時挑眉。BBC行政投訴部門(ECU)上周裁定，克羅克索爾此舉是在「傳達對爭議議題的個人立場」，認為並不恰當。裁決令BBC新聞部內部譁然，有員工批評：「她所做的只是說了一個跟提詞機內容不同的詞語，而她也沒有反白眼，她只是臉部動了一動。若連面部表情都要審查，乾脆禁止主播動臉！」