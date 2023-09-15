非常神秘｜NASA任命新總監調查UFO　連NASA署長都唔知佢個名？

「不明異常現象」即廣為外界所知的「不明飛行物UFO」，NASA去年成立專家小組以進一步研究。NASA署長納爾遜(Bill Nelson)周四(14日)表示，他已任命新主管負責UAP的研究。NASA說，新主管將負責「統整溝通、資源及資料分析，建立一套評估未來UAP現象的資料庫」。納爾遜強調會讓NASA研究公開透明，但他卻說，不知道負責研究UAP新總監的姓名。根據NASA資深研究員Dan Evans的說法，因為有其他專家小組成員的姓名曝光後，遭受外界人士騷擾，這也是NASA不公布新主管姓名的原因之一。

NASA： 未發現任何證據顯示 UAP 來自外星球

納爾遜又提到，經常被外界問及「到底有沒有外星人到過地球」，他說，NASA獨立研究團隊並未發現任何證據顯示，這些UAP來自外星球，也不知道這些UAP是甚麼，NASA的目的就是要把「有關UAP的對話從聳動話題轉為科學主題」但他說，如果問他是否相信宇宙中有其他生命體存在，他認為要理解宇宙有多大實在非常困難，個人的答案是「相信」。