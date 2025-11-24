非洲一國98%父親驗出子女非親生　官員籲別再做親子鑑定

非洲的國家烏干達近年來愈來愈多人去做親子DNA檢測，惟大量人父發現自己戴綠帽，得知孩子非親生後相當不滿，導致婚姻破裂、暴力衝突時有所聞。政府與宗教界皆建議，非必要請勿去做DNA檢測，其中內政部發言人更呼籲，別輕易尋求親子鑑定，除非你心臟夠硬。
綜合報道，烏干達隨技術進步，近年想做DNA檢測的男性人數激增，7月時烏干達內政部發言人Simon Peter Mundeyi表示，在政府核可的檢測中心，前來受檢者約有95％是男性，但有逾98%的檢測結果顯示「這些男性並非孩子的親生父親」。他無奈說，建議思考清楚才做親子DNA鑑定，要做也得「心臟夠硬」。當地主教Stephen Kaziimba以宗教典故喊話「你做了DNA檢測，結果發現4個孩子裡只有2個是你的，你就按現在的樣子照顧他們」，試圖勸阻信徒進行DNA檢測。
部族首領：父子血緣問題已是常見社會現象
報道指，當地許多男人在得知小孩不是自己的之後，便心懷不滿，造成社會上出現婚姻破裂，甚至暴力衝突，甚至有當地知名人士，都「發現自己並非某個孩子的親生父親。」但仍有許多善心人士站出來調停爭端，例如當地小鎮納布馬利(Nabumali)巴吉蘇族(Bagisu)首領Moses Kutoi，他認為有必要介入家庭衝突，他總是自嘲「雖然我長得不像父親，但仍被選為家族繼承人，最後成為巴吉蘇族的首領」。
報道提到，Moses Kutoi的兒子比他還要高出許多、膚色也較淺。Moses Kutoi認為，父親與孩子的血緣問題已是常見社會現象，如果要做DNA檢測，就得考慮並接受後果，「家裡出生的孩子，就是你的孩子。」即使在非洲傳統中也是如此。