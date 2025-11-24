非洲一國98%父親驗出子女非親生　官員籲別再做親子鑑定

非洲的國家烏干達近年來愈來愈多人去做親子DNA檢測，惟大量人父發現自己戴綠帽，得知孩子非親生後相當不滿，導致婚姻破裂、暴力衝突時有所聞。政府與宗教界皆建議，非必要請勿去做DNA檢測，其中內政部發言人更呼籲，別輕易尋求親子鑑定，除非你心臟夠硬。

綜合報道，烏干達隨技術進步，近年想做DNA檢測的男性人數激增，7月時烏干達內政部發言人Simon Peter Mundeyi表示，在政府核可的檢測中心，前來受檢者約有95％是男性，但有逾98%的檢測結果顯示「這些男性並非孩子的親生父親」。他無奈說，建議思考清楚才做親子DNA鑑定，要做也得「心臟夠硬」。當地主教Stephen Kaziimba以宗教典故喊話「你做了DNA檢測，結果發現4個孩子裡只有2個是你的，你就按現在的樣子照顧他們」，試圖勸阻信徒進行DNA檢測。