韓五旬男面臨地產詐騙官司 在家勒殺父母妻女5人圖輕生 被捕供稱：不想家人一身債

南韓發生恐怖倫常兇殺案，一名50多歲男子經歷生意困難，最近因涉嫌詐騙遭起訴，飽受壓力下，在家裡勒斃年邁父母、妻子及兩名女兒後企圖輕生，最終被捕。 短訊留遺言：我要與家人共赴黃泉 韓聯社等媒報道，案發於周一(14日)，男子與家人居於京畿道龍仁市水枝區一幢公寓，他給80多歲父母、50多歲妻子和兩名分別為10歲及20多歲的女兒喝下安眠藥後，再逐一將他們勒斃，之後發短訊給其他家族成員，留遺言表示，「把家人殺死後，我也要共赴黃泉了！」

報道指，家人們收到男子的短訊，案發後一天報警，消防於上午9時許接報到場，發現男子的妻子、父母和兩名2名女兒陳屍在4間房裡，沒有明顯外傷。 警方透過GPS找到男子 男子殺害同住家人後，前往他位於光州廣域市的商住辦公室準備輕生。警方在接獲報案後，從遺書和簡訊內容判斷，他可能是兇手，便透過手機GPS等定位，查出他身在光州。



男子：不能讓家人負債 經調查後，警方終在男子位於光州的住處將他拘捕，他當時企圖服食安眠藥輕生。報道指，警方將男子送院檢查，待情緒穩定後把他押送至龍仁西部警察署問話。他供稱，因迫於承擔沉重債務，加上面臨訴訟，才決定殺害家人。

男子供稱，他經營土地建造及房屋出售業務，卻遭到簽約一方控告詐騙，因此被迫負擔高額債務，更被對方以民事方式控告。男子說，「我總不能讓家人們承擔這些債務」。 男子與妻子是「周末夫妻」 報道指，男子與妻子分開生活，他平日獨居在光州的商住辦公室裡，經營地產業務，只有周末放假才返回京畿道龍仁市的寓所。 警方確認，男子因涉及一宗數億韓圜的詐騙案被控告。他所屬的「創力準備委員會」計劃在光州市東區興建343戶的民營出租公寓，在委員會設立前他向每名買家收取臨時契約金1,000萬、契約金3,000萬韓圜。其後部分買家要求退款時卻拿不到錢，警方至今收到60多人呈交的訴訟書。