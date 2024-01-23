韓亞航空實行一連10日上機前磅重措施　望能更準確分配飛機重量

數據將以匿名方式收集不會當場公開

韓亞航空表示，乘客無須特意脫去身上衣物，只要拿着帶上飛機的隨身行李，站在秤上就可以，這些資料將以匿名方式收集，並不會當場公開，收集到的數據除了計算平均乘客體重外，不會用於任何其他目的，如果乘客還是無法接受，可以當場向工作人員表達拒絕意願。近年來越來越多間航空公司，都會要求乘客在搭機前先上秤，原因是為了將重量總和進行統計，讓飛機的重量分配更加準確、並增強運作安全性，此外，這些數據也可以讓航空公司估算，飛機應攜帶多少額外燃油。不只韓亞航空，包括紐西蘭航空、大韓航空，都曾實施過側重措施，紐西蘭航空一名負載控制專家詹姆斯（Alastair James）就曾出面解釋，飛機上的所有東西，從貨物到機上餐飲，再到貨艙中的行李，全都要測量重量。至於旅客、機組人員和隨身行李，都是採用一個平均數字，為了更新這個數字，航空公司需要定期測重。