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國際
2024-01-23 16:20:00

韓亞航空實行一連10日上機前磅重措施　望能更準確分配飛機重量

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韓亞航空指出，公司會定期測量乘客的重量，包含身上的隨身行李，這次量體重的措施預計實行10天，一直到1月31日結束，測量對象為在首爾金浦機場搭乘韓亞航空國際航班的旅客。

南韓第二大航空公司「韓亞航空」日前宣布，為了估算飛機總重，從22日開始，自首爾金浦機場登機的國際線航班旅客，都需要現場上秤量體重。韓亞航空指出，公司會定期測量乘客的重量，包含身上的隨身行李，這次量體重的措施預計實行10天，一直到1月31日結束，測量對象為在首爾金浦機場搭乘韓亞航空國際航班的旅客。

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數據將以匿名方式收集不會當場公開

韓亞航空表示，乘客無須特意脫去身上衣物，只要拿着帶上飛機的隨身行李，站在秤上就可以，這些資料將以匿名方式收集，並不會當場公開，收集到的數據除了計算平均乘客體重外，不會用於任何其他目的，如果乘客還是無法接受，可以當場向工作人員表達拒絕意願。近年來越來越多間航空公司，都會要求乘客在搭機前先上秤，原因是為了將重量總和進行統計，讓飛機的重量分配更加準確、並增強運作安全性，此外，這些數據也可以讓航空公司估算，飛機應攜帶多少額外燃油。不只韓亞航空，包括紐西蘭航空、大韓航空，都曾實施過側重措施，紐西蘭航空一名負載控制專家詹姆斯（Alastair James）就曾出面解釋，飛機上的所有東西，從貨物到機上餐飲，再到貨艙中的行李，全都要測量重量。至於旅客、機組人員和隨身行李，都是採用一個平均數字，為了更新這個數字，航空公司需要定期測重。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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