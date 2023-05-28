韓亞｜空中打開艙門乘客提堂法院批准拘捕 韓亞停售緊急出口座位

南韓韓亞航空(Asiana Airlines)上周五一班由濟州飛往大邱的客機，在飛機降落前擅自打開緊急艙門的33歲乘客李某今日出庭，大邱法院批准警方申請的拘捕令。他違反航空安全法，可判監禁10年。李某下午1時50分由警員押解到法院時，記者追問他「是否打算跳機」等問題，他回答想要快一點落機，非常對不起孩子們。韓亞今日宣布，停售涉事型號飛機的緊急出口座位，防範事件再發生。

韓亞｜供稱最近失業 感呼吸困難想快些落機 事發在上周五下午12時45分左右，航班當時載有194名乘客，李某在飛機降落前(距離地面約213米)打開緊急艙門，畫面可見機艙內不斷吹入強風，維持了10分鐘直至飛機降落。機上乘客陷入恐慌，有人哭泣和尖叫，氣壓亦令部分人一度失去聽覺。12名乘客呼吸困難，有9人需要送院，當中包括8名學生運動員，他們原定翌日出席蔚山運動節。李某在飛機降落後向警方供稱，最近失業感到壓力很大，在飛機降落前感到呼吸困難，想要快點落機，遂打開機艙門。韓亞稱，當時無空中服務員坐在緊急出口旁，未能及時制止。