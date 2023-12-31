韓國小學生遭欺凌被18人圍毆　女童父親揚言會定期寄出欺凌者前科資料　親手「送你們下地獄」

台北小學生遭割頸案令全國譁然，然而類似案件在全球比比皆是，南韓最近有一名國小女童遭18人圍毆，但主要肇事者僅轉學或是社區服務處分，讓女童爸爸決定，未來每2年就要「復仇」一次。 綜合韓媒報道，南韓忠清南道天安市一間小學發生女童遭人集體毆打，女童爸爸表示，是女童男友「看女童不順眼」，才挑起霸凌事件。受害女童事後1個半月來飽受恐懼，嚇得不敢上學，女童爸爸透露，「她說自己受到了極大的羞辱，想輕生」。家長和學校反應狀況後，甚至收到加害者的威脅訊息，內容提到，以後女童無論到哪間學校「我都會讓妳無法上學」。

根據南韓現行法律規定，對於校園暴力的最重處罰是退學，但因加害者只是小學生，加上南韓義務教育包含國小、國中，因此委員會最後決定，該霸凌案件主要肇事者中的3名男同學強制轉學、接受20小時社會服務與6小時保護者陪同教育，另2名參與的女同學接受10小時社會服務、3小時保護者陪同教育，其他參與者的處分則未提及。

父親做法惹網友熱議 處分結果公布後，一位自稱是受害女童父親的網友發文指出，再過不久小學就要放假了，這些處罰對加害學生而言，意義恐怕不大，「但光是留下有關校園暴力的紀錄就很足夠」。他說，等這件霸凌案的刑事訴訟結束後，他還會再提出民事訴訟，也會聘請偵探收集證據，未來每隔2年就將這些霸凌前科的資料寄送到加害者所在的地區，包含國中、高中、大學，甚至是工作地點，「我想做一個『如果你參與校園暴力，就會下地獄』的引領者」。萬一加害者因此想報復，他就是違反法律，也會公開這些人的姓名、身分證號碼等個資。