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國際
2023-12-31 11:32:58

韓國小學生遭欺凌被18人圍毆　女童父親揚言會定期寄出欺凌者前科資料　親手「送你們下地獄」

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南韓忠清南道天安市某國小最近傳出女童遭18人集體毆打事件，加害者甚至揚言要讓女童上不了學。（示意圖／非當事人／取自pexels）

台北小學生遭割頸案令全國譁然，然而類似案件在全球比比皆是，南韓最近有一名國小女童遭18人圍毆，但主要肇事者僅轉學或是社區服務處分，讓女童爸爸決定，未來每2年就要「復仇」一次。

綜合韓媒報道，南韓忠清南道天安市一間小學發生女童遭人集體毆打，女童爸爸表示，是女童男友「看女童不順眼」，才挑起霸凌事件。受害女童事後1個半月來飽受恐懼，嚇得不敢上學，女童爸爸透露，「她說自己受到了極大的羞辱，想輕生」。家長和學校反應狀況後，甚至收到加害者的威脅訊息，內容提到，以後女童無論到哪間學校「我都會讓妳無法上學」。

根據南韓現行法律規定，對於校園暴力的最重處罰是退學，但因加害者只是小學生，加上南韓義務教育包含國小、國中，因此委員會最後決定，該霸凌案件主要肇事者中的3名男同學強制轉學、接受20小時社會服務與6小時保護者陪同教育，另2名參與的女同學接受10小時社會服務、3小時保護者陪同教育，其他參與者的處分則未提及。

受害女童的父親怒不可遏，表示未來每隔2年就會把暴力前科紀錄送去加害者所屬地。（示意圖／取自pexels）

父親做法惹網友熱議

處分結果公布後，一位自稱是受害女童父親的網友發文指出，再過不久小學就要放假了，這些處罰對加害學生而言，意義恐怕不大，「但光是留下有關校園暴力的紀錄就很足夠」。他說，等這件霸凌案的刑事訴訟結束後，他還會再提出民事訴訟，也會聘請偵探收集證據，未來每隔2年就將這些霸凌前科的資料寄送到加害者所在的地區，包含國中、高中、大學，甚至是工作地點，「我想做一個『如果你參與校園暴力，就會下地獄』的引領者」。萬一加害者因此想報復，他就是違反法律，也會公開這些人的姓名、身分證號碼等個資。

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舉措強烈的私人制裁方式引起網路熱議，有台灣網友對這種做法表示贊同，認為這樣才能讓加害者得到教訓，「要讓霸凌者的人生毀滅」、「霸凌者在韓國基本社死吧，不會有企業會用，只能當低端了」、「韓國有校園霸凌被判八號級別會很麻煩，紀錄會一輩子跟著就業跟升學」、「支持，你們霸凌我女兒，我就讓社會霸凌你們」、「黑暗榮耀現實版」。

對照目前台灣割頸案的進度，台灣網友表示，「終於贏韓國了，我們直接割喉放血」、「台灣都直接用刀督，女兒還能活要珍惜」、「原來是韓國，在台灣早就身中十幾刀」、「韓國那個小打小鬧，我們都直接割喉」、「在台灣你女兒已經被割喉死了」、「台灣學校只想息事寧人，還保護加害者」、「要不要來台灣看看，直接十刀斃命」、「終於贏韓國了，我們是直接殺人呢」、「只用拳腳而已，台灣國中生會用刀耶」、「才毆打？台灣直接捅十刀捅死人」、「一定沒看台灣的校園新聞」、「想說怎麼還活著，原來是韓國啊」、「不要笑死人了，台灣霸凌怎麼可能輸」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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