韓國網紅Baerasoni收27萬打賞即場掀開襯衫　網民：看起來好重

尺度過大 Twitch頻道永久關閉

近日日本Twitter流傳一段「收到500萬日圓（27萬港元）的我」影片引發熱議，影片中可以看到收到Donate後，這名女實況主突然將當場掀開襯衫「大解放」，胸前內在美全都露，為觀賞實況的觀眾大派福利。該影片引發日本網友熱議，「哪裏可以看她直播」、「她好正」、「500萬日圓就看到這個？好厲害啊」、「看起來好重」。網友發現這名美女是韓國實況主Baerasoni（배라소니）。她的穿着風格火辣，胸前2顆大球十分吸睛。3月在Twitch在直播高達2.5萬人收看，而且她熟悉日文、中文、英文也獲得不少台灣觀眾青睞。但她尺度太兇猛，導致她Twitch頻道被永久關閉，現在轉戰其他平台。人為財死、鳥為食亡！只要收到觀眾Donate，許多美女網紅紛紛豁出去了！2年多前，企鵝妹Jinny（柳允進，윰찌니）直播去除鬍鬚影片發生一項趣事。當時她在直播，有觀眾問她「願不願意為了5000美金剃光眉毛」，企鵝妹聽一口答應，沒想到5000美金真的入帳了。為了不失信觀眾，企鵝妹不顧爸媽反對，應是將眉毛全數剃光光，「眼上禿」模樣，讓網友震驚她果真是「狠角色」。