韓整容診所閉路電視片外洩　逾30知名歌手演員中招疑包括JESSI

根據韓國傳媒JTBC報道，近日韓國一間整容醫美診所閉路電視畫面，疑因遭駭客入侵流出，數量高達31支，內容約1.5GB，當中多達30名歌手及演員慘成受害者。該散布者以「胸部整形外科網路監視器洩漏新作」為題，上載遍及診間、更衣室、手術室等的影片，當中不乏有藝人脫去上衣的片段，目前警方已介入調查。

涉事 監控攝影機由中國製

據了解，流出的片段是由網路監控攝影機所拍攝，懷疑有駭客入侵，因而外洩。及後有傳媒再揭發，相關診所所用的攝影機是由中國製造，只需輸入密碼就能登入，品牌已多次出現保安問題，早在早在歐美等國家已禁止出售。被問到是否知道使用了有漏洞產品，診所相關人士則稱：「沒有其他回應」。