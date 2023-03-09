韓整容診所閉路電視片外洩　逾30知名歌手演員中招疑包括JESSI

根據韓國傳媒JTBC報道，近日韓國一間整容醫美診所閉路電視畫面，疑因遭駭客入侵流出，數量高達31支，內容約1.5GB，當中多達30名歌手及演員慘成受害者。該散布者以「胸部整形外科網路監視器洩漏新作」為題，上載遍及診間、更衣室、手術室等的影片，當中不乏有藝人脫去上衣的片段，目前警方已介入調查。
涉事監控攝影機由中國製
據了解，流出的片段是由網路監控攝影機所拍攝，懷疑有駭客入侵，因而外洩。及後有傳媒再揭發，相關診所所用的攝影機是由中國製造，只需輸入密碼就能登入，品牌已多次出現保安問題，早在早在歐美等國家已禁止出售。被問到是否知道使用了有漏洞產品，診所相關人士則稱：「沒有其他回應」。
受害者疑涉JESSI及金廷恩
幾位受害者以匿名方式接受訪問，直言擔心身份外流，同時亦表示診所並沒有告知更衣室內亦有監視器一事，希望警方盡快將不法份子緝拿歸案。有看過影片的網民表示，發現疑似韓國歌手JESSI的身影。過去她曾承認「自己有動刀」，但坦言事後相當後悔，也透露當初整形不是自己的意願，而是公司的「想法」。另一名被網友認出的，則疑是出道超過10年女演員金廷恩。
事實上，現代因為醫療糾紛不斷，韓國在2021年通過《醫療法》修正案，規定醫院手術室內需安裝監控設備，不過該設備禁止連接網路，避免影像外流，侵犯病患隱私。不過業界認為，該法案不僅是破壞醫病間的信任關係，同時也可能使醫生在執行有風險的手術時不敢冒險，儘管如此，最終韓國國會依舊以多數決通過修法。