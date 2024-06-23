韓航波音客機失壓 幾分鐘急降2萬呎折返仁川 15人耳痛或流鼻血 乘客親述「生死一瞬間」【有片】

大韓航空一架由南韓仁川飛往台中的波音737 MAX 8客機，在飛行途中突然失壓，須緊急折返仁川機場。據報有13名乘客耳膜疼痛等症狀需要送院。有乘客指事發時客機急降了2萬多呎，耳朵及頭部劇痛，經歷了「生死一瞬間」，嚇得幾乎哭了。
涉事航班為韓航KE-189載有125名乘客，於昨日(22日)下午4時45分從仁川飛往台中。客機在起飛後約50分鐘在濟州島上空，出現「壓力系統異常」。片段可乘客座位上方的氧氣罩全部落下，機長廣播稱將折返仁川。
大韓航空｜剛派飛機餐 空姐立即收回
據報客機期間急降了3次，網名nancy10in的台女乘客事後在社交網Instagram(IG)表示，當時空服員剛開始派飛機餐，「飛機突然急速下降，就像搭雲霄飛車(過山車)G5一樣……然後沒多久氧氣面罩就掉下來」，嚇得她「眼淚也快掉出來了」。
大韓航空｜「耳朵及頭部劇痛 超昏沉 空氣超悶」
未機她「耳朵開始劇痛，頭也開始劇痛，機艙內開始傳出小朋友哭聲」，空姐立即快速收回所有飛機餐，之後乘客全程戴上氧氣罩，「頭真的一度超昏沉，客艙內的空氣超悶，氣壓造成耳朵劇痛」。她並指，客機當時在「短短幾分鐘時間，從3萬多英呎下降到9,000多英呎」，「你能想像這一切有多可怕嗎？」，「完全是生死一瞬間」。
大韓航空｜女乘客︰降落這一刻感覺活著多好
幸好客機在空中盤旋一段時間後，於晚上7時38分安全飛返仁川，nancy10in說︰「降落這一刻感覺活著多好」，並感謝機組人員及一起共患難的同機乘客，「大家真的辛苦了」。南韓國土交通部表示，機上15名乘客有耳膜疼痛等症狀，其中13人須送院，未有嚴重傷亡；另據報有乘客流鼻血。受影響旅客獲安排於今晨乘坐其他班機飛往台中。