韓航波音客機失壓 幾分鐘急降2萬呎折返仁川 15人耳痛或流鼻血 乘客親述「生死一瞬間」【有片】

大韓航空一架由南韓仁川飛往台中的波音737 MAX 8客機，在飛行途中突然失壓，須緊急折返仁川機場。據報有13名乘客耳膜疼痛等症狀需要送院。有乘客指事發時客機急降了2萬多呎，耳朵及頭部劇痛，經歷了「生死一瞬間」，嚇得幾乎哭了。

涉事航班為韓航KE-189載有125名乘客，於昨日(22日)下午4時45分從仁川飛往台中。客機在起飛後約50分鐘在濟州島上空，出現「壓力系統異常」。片段可乘客座位上方的氧氣罩全部落下，機長廣播稱將折返仁川。

大韓航空｜剛派飛機餐 空姐立即收回

據報客機期間急降了3次，網名nancy10in的台女乘客事後在社交網Instagram(IG)表示，當時空服員剛開始派飛機餐，「飛機突然急速下降，就像搭雲霄飛車(過山車)G5一樣……然後沒多久氧氣面罩就掉下來」，嚇得她「眼淚也快掉出來了」。