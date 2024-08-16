颱風安比襲日本遊客滯留東京　香港多班航班延遲起飛

颱風安比在今日（16日）吹襲日本，除了新幹線東京來往名古屋的服務暫停之外，東京一帶的航班同樣受阻。在東京車站，有外國旅客因為新幹線服務暫停而滯留車站，亦有部份人於成田及羽田機場等候復航。

受到安比吹襲的影響，日本JR東海於早前已宣布今日來往東京至名古屋的列車全日停駛，而JR東日本亦公布東北、上越及山形新幹線的部份列車停駛。來往東京至千葉的「若潮」以及往伊豆的「踊子號」特急同樣停駛。不過在東京車站仍有外國旅客滯留。當中有來自德國的遊客表示，自己原定去京都參觀神社，但是受到天氣的影響被迫滯留東京，而今晚更要尋找酒店。亦有在當地工作的外國人，表示幸好尋找到高速巴士在今夜返回京都。