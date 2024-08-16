颱風安比襲日本遊客滯留東京　香港多班航班延遲起飛

颱風安比在今日（16日）吹襲日本，除了新幹線東京來往名古屋的服務暫停之外，東京一帶的航班同樣受阻。在東京車站，有外國旅客因為新幹線服務暫停而滯留車站，亦有部份人於成田及羽田機場等候復航。
受到安比吹襲的影響，日本JR東海於早前已宣布今日來往東京至名古屋的列車全日停駛，而JR東日本亦公布東北、上越及山形新幹線的部份列車停駛。來往東京至千葉的「若潮」以及往伊豆的「踊子號」特急同樣停駛。不過在東京車站仍有外國旅客滯留。當中有來自德國的遊客表示，自己原定去京都參觀神社，但是受到天氣的影響被迫滯留東京，而今晚更要尋找酒店。亦有在當地工作的外國人，表示幸好尋找到高速巴士在今夜返回京都。
在羽田機場及成田機場，亦有一些旅客滯留。日本航空及全日空表示，今日從羽田及成田兩個機場升降，共654班國際線及國內線航班取消，受影響人數近12萬人。而明日仍有76班國內及國際線航班需要取消。香港航空就表示，受颱風安比影響，今日受影響航班的乘客可以豁免更改航班和退票之費用。香港快運就表示，因為颱風的影響，往來東京的航班可能受阻，並會透過電郵及手機短訊通知受影響旅客。
日本媒體又表示，由於颱風預計今日夜晚最接近日本，故很有可能周末（17日）頭班車起的部份新幹線服務亦會大受影響。