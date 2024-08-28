颱風珊珊吹襲日本陸空交通受阻　各地新幹線會陸續停駛（不斷更新）

颱風珊珊正逐漸迫近日本，當地的陸空交通預計將會受阻。當中部份的新幹線服務已宣布會在颱風吹襲期間停駛，而日本國內兩間航空公司亦表示，部份航班可能會被取消或延誤。

日本氣象廳在當地時間下午4時20分，對九州鹿兒島縣發出風暴潮特別警告，指當地會有強風及巨浪呼籲居民為生命安全着想，及早避難。而受颱風的影響，多間鐵路公司已公布應變措施。其中JR九州宣布，九州新幹線的列車會在今晚（28日）起由熊本站至鹿兒島中央站停運，而周四（29日）會全面停駛。至於博多至熊本的路段，也會在周四上午10時後停駛。而西九州新幹線，武雄溫泉至長崎亦會在周四全日停駛。