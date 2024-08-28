颱風珊珊吹襲日本陸空交通受阻　各地新幹線會陸續停駛（不斷更新）

颱風珊珊正逐漸迫近日本，當地的陸空交通預計將會受阻。當中部份的新幹線服務已宣布會在颱風吹襲期間停駛，而日本國內兩間航空公司亦表示，部份航班可能會被取消或延誤。
日本氣象廳在當地時間下午4時20分，對九州鹿兒島縣發出風暴潮特別警告，指當地會有強風及巨浪呼籲居民為生命安全着想，及早避難。而受颱風的影響，多間鐵路公司已公布應變措施。其中JR九州宣布，九州新幹線的列車會在今晚（28日）起由熊本站至鹿兒島中央站停運，而周四（29日）會全面停駛。至於博多至熊本的路段，也會在周四上午10時後停駛。而西九州新幹線，武雄溫泉至長崎亦會在周四全日停駛。
明日逾300航班取消
JR西日本就表示，在近畿地區（京都、大阪、兵庫、和歌山、奈良、三重、滋賀）的普通路線可能會在周末後期廣泛地區出現長時間的停駛。而山陽新幹線，廣島至博多之間會在周四晚9時後停駛，在周五會全日停駛。而山陽新幹線與九州新幹線的直通部份會全日停駛，原本前往熊本或鹿兒島中央的列車會以博多為終點站，而前往新大阪或岡山會由博多出發。JR東海公布，受到颱風的影響，在周四下午5時半起前往新大阪方向的東海道新幹線列車也可能作出變動。
日本航空（JAL）就公布，今日從名古屋中部機場及大阪關西國際機場起飛的部份國際線航班受影響而取消。而往後的航班也要視乎最新的天氣情況決定，呼籲乘客留意着最新的情況。而今日該公司日本國內線及國際線共有128班航班取消，而明日亦有159班國內線航班取消。
至於全日空（ANA）表示，今日就有30班國內線航班被取消，而明日就有173班國內線會被取消。另外今日從大阪關西機場起飛的香港快運航班UO687，延誤了1小時15分鐘起飛。