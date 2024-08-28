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國際
2024-08-28 16:30:00

颱風珊珊直撲日本！愛知縣土石流一家5口遭活埋　已救出2人

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颱風珊珊直撲日本！愛知縣土石流一家5口遭活埋　已救出2人

颱風珊珊直撲日本！愛知縣土石流一家5口遭活埋　已救出2人

今年第10號颱風「珊珊」直撲日本，緩慢逼近九州，雖然還沒有登陸，但已為日本帶來大雨。27日晚，愛知縣蒲郡市發生土石流，一棟房屋被毁，裡面住著一家五口遭活埋，目前已救出二人，還有三人生死未卜。

土石流被埋

綜合日媒報道，27日晚10點左右，居住在蒲郡市竹谷町一棟房屋內的47歲女性撥打了119報案，稱「發生土石流，我家有5人被埋」。據悉，該戶共有五名成員，分別是兩名70多歲的男女、兩名40多歲的女性和一名30多歲的男性。撥打電話的女子被救出，意識清醒，頭部僅受輕傷。而另一名40多歲的婦女在28日上午10點左右時被救出。由於降雨持續，救援工作正在持續進行，同時關注二次災害。

為因應土石流，附近社區中心開設了疏散中心，截至凌晨2時30分，附近兩戶6人已被疏散。

蒲郡市從26日晚間開始降雨到27日夜間，觀測到降雨量為138.5毫米，超過了8月一個月的平均降雨量。日媒報導指，當時雖然已經發布了大雨和洪水警報，但沒有發布任何疏散資訊。

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據日本氣象廳資訊，「珊珊」颱風正以步行速度向東向奄美大島移動。它將緩慢地向種子島和屋久島西北部移動，直到29日接近九州。此後，預計將轉向東行，於30日至31日橫貫日本西部和東部，並於下個月1日前往東北地區。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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