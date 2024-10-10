颶風米爾頓｜佛州向720萬人發強制撤離令　發逾百龍捲風警報(有片)

位於墨西哥灣的颶風米爾頓(Hurricane Milton)迫近美國佛羅里達州西岸，佛羅里達州南部多地已有強風大雨，部分地區錄得15至46厘米雨量。當局向15個縣約720萬名居民發出強制撤離令。國家颶風中心稱，預計米爾頓將在未來幾個小時內登陸佛羅里達州墨西哥灣沿岸，該州出現一系列龍捲風，已發布超過上百次龍捲風警報。

米爾頓於當地周三(9日)下午距離坦帕灣(Tampa Bay)西南193公里，最高持續風速209公里。美國國家颶風中心表示，颶風米爾頓的風場規模擴大了一倍多，還會進一步擴大，預計到周四其熱帶風暴強風將覆蓋整個佛羅里達半島。米爾頓即將成為美國歷史上最具破壞性的颶風之一。