颶風米爾頓｜佛州向720萬人發強制撤離令　發逾百龍捲風警報(有片)

位於墨西哥灣的颶風米爾頓(Hurricane Milton)迫近美國佛羅里達州西岸，佛羅里達州南部多地已有強風大雨，部分地區錄得15至46厘米雨量。當局向15個縣約720萬名居民發出強制撤離令。國家颶風中心稱，預計米爾頓將在未來幾個小時內登陸佛羅里達州墨西哥灣沿岸，該州出現一系列龍捲風，已發布超過上百次龍捲風警報。
米爾頓於當地周三(9日)下午距離坦帕灣(Tampa Bay)西南193公里，最高持續風速209公里。美國國家颶風中心表示，颶風米爾頓的風場規模擴大了一倍多，還會進一步擴大，預計到周四其熱帶風暴強風將覆蓋整個佛羅里達半島。米爾頓即將成為美國歷史上最具破壞性的颶風之一。
邁爾斯堡市遭受龍捲風破壞
州長德桑蒂斯表示，當地與多個州已動員9,000名國民警衛隊員以及5萬名公用事業工人，應對風暴，亦安排高速公路巡邏車護送運油車，為坐車撤離的居民加油，又預期颶風會造成死傷。
米爾頓在預計登陸前幾個小時就已經在佛羅里達州引發龍捲風，邁爾斯堡市(Fort Myers)遭受龍捲風的破壞，大量電線杆遭強風吹致倒塌，有遊艇被吹至擱淺，南佛羅里達州已有近 16 萬名客戶停電。風暴影響州內航空交通，截至星期三下午有1,900班航班取消，奧蘭多國際機場已在早上停止運作。位於奧蘭多的三個主題樂園，包括迪士尼世界度假區、環球影城及海洋世界已停運，預期周四繼續關閉。
🚨 BREAKING: #Tornado on the ground! Seek immediate shelter and pray for Florida.— Saumya Chaturvedi (@schaturvedi194) October 9, 2024
Massive tornado causing destruction in Southwest Florida, particularly in Fort Myers and North Fort Myers.
Stay safe everyone... #HurricaneMilton2024 #Hurricane #Florida #Milton #TropicalStorm… pic.twitter.com/dDXdG9n3oE