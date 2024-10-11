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國際
2024-10-11 11:45:00

颶風米爾頓｜佛州300萬人斷電　職棒大球場屋頂被吹走

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颶風米爾頓｜佛州300萬人斷電　職棒大球場屋頂被吹走

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颶風米爾頓登陸美國佛州後，雖然已一路由5級減至3級再減至2級，但其威力仍舊不容小覷。

在佛州政府的指示下，美國職棒坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）的純品康納球場 （Tropicana Field）成為臨時的救難基地，當局在裏頭搭建了數千張簡易床，讓前來支援的救災人員休息。

風速每小時193公里

當地時間9日晚間8點30分左右，米爾頓在西耶斯塔島 (Siesta Key) 附近登陸，持續風速每小時193公里。強勁的暴風雨把球場三壘上方的屋頂掀開一個大洞，球場裏滿是掉落的屋頂碎片，臨時基地完全被摧毁。

當局已將球場內的人員移至其他安全地點，據官員表示，沒有人受傷。據悉該球場於1990年啟用，是大聯盟目前7座室內球場中，唯一僅存的屋頂封閉式巨蛋室內球場。

颶風米爾頓 颶風米爾頓 颶風米爾頓，佛州向720萬人發強制撤離令，發逾百龍捲風警報。(X)

發布全市飲用水警報

另外，聖彼得堡地區的兩個下水道工廠被關閉，並且由於總水管破裂，在午夜發布了全市飲用水警報，暴風雨也導致超過300萬人斷電。另外，中央大道傳出有一台建築起重機倒塌。

緊急救援人員和急救人員已被撤離道路，並將繼續停止服務，直到情況和天氣好轉。美國國家氣象局表示，預計當地時間10日整天，米爾頓將繼續襲擊佛羅里達半島中部，然後進入大西洋。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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