颶風米爾頓｜佛州300萬人斷電　職棒大球場屋頂被吹走

颶風米爾頓登陸美國佛州後，雖然已一路由5級減至3級再減至2級，但其威力仍舊不容小覷。
在佛州政府的指示下，美國職棒坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）的純品康納球場 （Tropicana Field）成為臨時的救難基地，當局在裏頭搭建了數千張簡易床，讓前來支援的救災人員休息。
風速每小時193公里
當地時間9日晚間8點30分左右，米爾頓在西耶斯塔島 (Siesta Key) 附近登陸，持續風速每小時193公里。強勁的暴風雨把球場三壘上方的屋頂掀開一個大洞，球場裏滿是掉落的屋頂碎片，臨時基地完全被摧毁。
當局已將球場內的人員移至其他安全地點，據官員表示，沒有人受傷。據悉該球場於1990年啟用，是大聯盟目前7座室內球場中，唯一僅存的屋頂封閉式巨蛋室內球場。
發布全市飲用水警報
另外，聖彼得堡地區的兩個下水道工廠被關閉，並且由於總水管破裂，在午夜發布了全市飲用水警報，暴風雨也導致超過300萬人斷電。另外，中央大道傳出有一台建築起重機倒塌。
緊急救援人員和急救人員已被撤離道路，並將繼續停止服務，直到情況和天氣好轉。美國國家氣象局表示，預計當地時間10日整天，米爾頓將繼續襲擊佛羅里達半島中部，然後進入大西洋。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6— Jason Adams (@JasonAdamsWFTS) October 10, 2024
🚨🚨🇺🇲🇺🇲🌀🌀#Milton Update— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) October 10, 2024
Hurricane Milton: more than 2 million without power in Florida as category 3 storm makes landfall
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