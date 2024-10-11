颶風米爾頓｜佛州300萬人斷電　職棒大球場屋頂被吹走

颶風米爾頓登陸美國佛州後，雖然已一路由5級減至3級再減至2級，但其威力仍舊不容小覷。

在佛州政府的指示下，美國職棒坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）的純品康納球場 （Tropicana Field）成為臨時的救難基地，當局在裏頭搭建了數千張簡易床，讓前來支援的救災人員休息。

風速每小時193公里

當地時間9日晚間8點30分左右，米爾頓在西耶斯塔島 (Siesta Key) 附近登陸，持續風速每小時193公里。強勁的暴風雨把球場三壘上方的屋頂掀開一個大洞，球場裏滿是掉落的屋頂碎片，臨時基地完全被摧毁。

當局已將球場內的人員移至其他安全地點，據官員表示，沒有人受傷。據悉該球場於1990年啟用，是大聯盟目前7座室內球場中，唯一僅存的屋頂封閉式巨蛋室內球場。