飛機闖華盛頓禁飛區 遭戰機攔截墜毀4死

美國周日有小型飛機闖入華盛頓特區禁飛區，美軍F16戰機升空攔截，對方未有回應，最後更墜毀，機上4人全部罹難，包括失事小型飛機公司的太子女和2歲女兒。美軍強調並無擊落飛機。報道指失事小型飛機並未有按飛行計劃於紐約長島機場降落，而是掉頭飛越華盛頓特區禁飛區，並且接近國會山莊和總統官邸白宮。戰機機師曾嘗試聯絡小型飛機機師，但對方並無反應，暫未知機上發生甚麼事。

涉事小型飛機來自佛羅里達州註冊公司Encore Motors of Melbourne，公司總裁為Barbara Rumpel，她在網上留言稱「我的家人離去了，我的女兒和孫女。」其丈夫John Rumpel向傳媒稱，49歲女兒Adina Azarian、2歲孫女和她的保母在機上，他們往北卡羅來納探望他逗留了4天，事發時正返回於紐約州東漢普頓(East Hampton)的家。

該小型飛機從田納西州出發往紐約長島降落，但飛抵長島時並無降落，懷疑當時啟動了自動飛行模式駕駛，機師可能暈倒失去意識。弗吉尼亞州當局下午3時50分獲知會有飛機墜落喬治華盛頓國家公園附近，搜索人員徒步前往搜尋，於晚上8時前找到墜毀飛機，沒有發現生還者。飛行追蹤網站顯示該飛機急速下降，每分鐘下降逾3萬呎。

戰機超音速發巨響 嚇驚民眾以為爆炸

F16戰機升空攔截以超音速飛行造成音爆，華盛頓不少居民稱在下午3時左右聽到巨響以為發生爆炸，走出屋外察看。有人甚至感到震動，稱若屋內有嬰孩會被嚇驚。一名官員稱，因有飛機危險飛行，戰機應聯邦航空管理局要求升空，戰機並無擊落該小型飛機。根據北美防空司令聲明，F16戰機機師嘗試聯絡小型飛機機師，但對方並未有回應，F16戰機也曾發出熱燄彈嘗試引起對方機師注意。國會山莊因有小型飛機闖入禁飛區靠近，一度提高戒備。總統拜登當時在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地的高爾夫球場打高球。