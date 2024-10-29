首爾北村韓屋村逼爆遊客 11月起實施宵禁 居民有喜有憂(多圖)

北村韓屋村位於首爾鐘路區(Jongno)，以狹窄蜿蜒的斜坡巷弄和古色古香的傳統建築為特色，歷史可追溯至1392年至1897年的朝鮮王朝，一直是遊客喜愛的景點，10年前在電視節目中曝光後變得更受歡迎。

18年前在這裡開設私人藝廊「東洋文化博物館」的Kwon Young-doo擔心，實施宵禁後「誰會想來參觀？他們(遊客)將帶著對南韓的壞印象離開」。

南韓首爾歷史悠久的知名景點「北村韓屋村」將從下月起試行宵禁，以緩解過度旅遊問題，然而也有居民對新措施感到擔憂。

民宿激增 居民不堪其擾

過去10年，很多居民選擇搬離，人口大減27.6%，目前僅剩約6,100人，但去年卻多達600萬遊客到訪。部分居民質疑宵禁措施能否湊效，因為政策存在漏洞，例如在民宿過夜的遊客可獲豁免。事實上，居民也不滿企業經營的民宿激增，騷擾他們的生活。

家住民宿隔壁的Kim Eun-mee抱怨，即使在凌晨，也常有遊客拖著行李箱到處走，把她吵醒，遊客開派對的噪音也很大，每天要幾次清理家門前的垃圾。