首爾北村韓屋村逼爆遊客 11月起實施宵禁 居民有喜有憂(多圖)

南韓首爾歷史悠久的知名景點「北村韓屋村」將從下月起試行宵禁，以緩解過度旅遊問題，然而也有居民對新措施感到擔憂。
路透社報道，北村韓屋村將於11月試行宵禁，明年3月正式實施。從下午5時至翌日上午10時，遊客將禁止進入北村特定區域，違者最高罰款10萬韓圜(約560港元)。
藝廊老闆憂心
18年前在這裡開設私人藝廊「東洋文化博物館」的Kwon Young-doo擔心，實施宵禁後「誰會想來參觀？他們(遊客)將帶著對南韓的壞印象離開」。
北村韓屋村位於首爾鐘路區(Jongno)，以狹窄蜿蜒的斜坡巷弄和古色古香的傳統建築為特色，歷史可追溯至1392年至1897年的朝鮮王朝，一直是遊客喜愛的景點，10年前在電視節目中曝光後變得更受歡迎。
遊客滋擾居民
然而，近年大量遊客到訪，帶來噪音、垃圾、隨地便溺、侵犯私隱等問題，令居民困擾。從閉路電視片段可見，有些遊客試圖進入民宅或偷窺屋內狀況，因此與居民發生爭執。
民宿激增 居民不堪其擾
過去10年，很多居民選擇搬離，人口大減27.6%，目前僅剩約6,100人，但去年卻多達600萬遊客到訪。部分居民質疑宵禁措施能否湊效，因為政策存在漏洞，例如在民宿過夜的遊客可獲豁免。事實上，居民也不滿企業經營的民宿激增，騷擾他們的生活。
家住民宿隔壁的Kim Eun-mee抱怨，即使在凌晨，也常有遊客拖著行李箱到處走，把她吵醒，遊客開派對的噪音也很大，每天要幾次清理家門前的垃圾。
宵禁執行困難
遊客對宵禁也有不同看法。有人認為居民的生活質素很重要，但也有人不滿走在街上就可能被罰款。事實上，宵禁執行上也有困難，例如如何區分遊客與居民、如何讓外國人繳納罰款，以及溝通時的語言障礙等。