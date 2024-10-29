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國際
2024-10-29 18:27:24

首爾北村韓屋村逼爆遊客 11月起實施宵禁 居民有喜有憂(多圖)

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遊客擠滿北村韓屋村狹窄的巷弄。(路透社)

遊客擠滿北村韓屋村狹窄的巷弄。(路透社)

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南韓首爾歷史悠久的知名景點「北村韓屋村」將從下月起試行宵禁，以緩解過度旅遊問題，然而也有居民對新措施感到擔憂。

路透社報道，北村韓屋村將於11月試行宵禁，明年3月正式實施。從下午5時至翌日上午10時，遊客將禁止進入北村特定區域，違者最高罰款10萬韓圜(560港元)

藝廊老闆憂心

18年前在這裡開設私人藝廊「東洋文化博物館」的Kwon Young-doo擔心，實施宵禁後「誰會想來參觀？他們(遊客)將帶著對南韓的壞印象離開」。

北村韓屋村位於首爾鐘路區(Jongno)，以狹窄蜿蜒的斜坡巷弄和古色古香的傳統建築為特色，歷史可追溯至1392年至1897年的朝鮮王朝，一直是遊客喜愛的景點，10年前在電視節目中曝光後變得更受歡迎。

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遊客滋擾居民

然而，近年大量遊客到訪，帶來噪音、垃圾、隨地便溺、侵犯私隱等問題，令居民困擾。從閉路電視片段可見，有些遊客試圖進入民宅或偷窺屋內狀況，因此與居民發生爭執。

開設藝廊「東洋文化博物館」的Kwon Young-doo擔心宵禁會令遊客大減，影響商戶生意。(路透社) 遊客用自拍神器拍攝村內景緻。(路透社) 北村韓屋村內到處遊客，為居民生活帶來不便。(路透社) 居民討論村內遊客過多的問題。(路透社) 穿著韓服的遊客在住戶家門前拍攝時敲門。(路透社) 居民講述村內過度旅遊問題。(路透社) 有居民在街上展示呼籲遊客保持安靜的標語。(路透社) 遊客在街上自拍。(路透社) 街上隨著可見穿著韓服的遊客。(路透社) 遊客擠滿北村韓屋村狹窄的巷弄。(路透社)

民宿激增 居民不堪其擾

過去10年，很多居民選擇搬離，人口大減27.6%，目前僅剩約6,100人，但去年卻多達600萬遊客到訪。部分居民質疑宵禁措施能否湊效，因為政策存在漏洞，例如在民宿過夜的遊客可獲豁免。事實上，居民也不滿企業經營的民宿激增，騷擾他們的生活。

家住民宿隔壁的Kim Eun-mee抱怨，即使在凌晨，也常有遊客拖著行李箱到處走，把她吵醒，遊客開派對的噪音也很大，每天要幾次清理家門前的垃圾。

宵禁執行困難

遊客對宵禁也有不同看法。有人認為居民的生活質素很重要，但也有人不滿走在街上就可能被罰款。事實上，宵禁執行上也有困難，例如如何區分遊客與居民、如何讓外國人繳納罰款，以及溝通時的語言障礙等。

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