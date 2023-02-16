首爾取消女性專用車位惹不滿 原意保護婦女安全變性別歧視

英國廣播公司(BBC)訪問了55歲的Chung Eun-jung，她稱若見到女性專用車位，都會將車子泊在那裡，她會覺得安全些，因周圍太多危險的人，「我一上車便會立即鎖上車門」。她指，新聞常見停車場罪案。她27歲女兒說，不明白當局為何取消讓女性感安全的措施，「女性車位佔不了多少位，不是佔停車場一半位，只是數個」。

被指為達至性別平等，南韓首爾3月底起陸續取消實施了14年的女性專用停車位。因應地下停車場暴力罪案頻發生，當局2009年推出女性專用車位，但首政市政府官員認為現在已沒有這個必要，車位將改為家庭專用車位。不過，有輿論卻視之為反女性主義做法。

女性專用車位｜停車場暴力罪案逾三分二涉性罪行

在首爾擁有超過30個車位的停車場須撥10%車位供女性專用，在16,640個車位中不足2,000個留給女性停泊。而這些女性專用車位通常靠近建築物入口，那樣女性便毋須在漆黑中穿過地下停車場。根據政府資料，2021年首爾停車場暴力罪案逾三分二涉性罪行，包括強姦、性侵和性騷擾。引入女性專用車位的首爾市長吳世勳稱，現在是時刻「考慮家庭」需要。車位將供給孕婦或與兒童同行的人士使用，女性不符合有關要求將不可使用。

女性專用車位｜「有關車位歧視男性」

南韓近年愈來愈多男性質疑有利女性的政策是性別歧視，現時政府在學校德育課中已取消「性別平等」的字眼，也擬關閉性別平等部門。南韓婦女協會對女性專用車位遭取消感失望，但更關注政府趨向推動反女性主義政策。不過，男性似乎支持政府，一名受訪34歲男機師認為，「這些女性專用車位歧視男性，行多100米並不會減少你的安全，現時停車場已裝有監錄鏡頭。」

女性專用車位最先由德國於九十年代推出，也一直在南韓引起爭議，因部分車位空間較長和較大，當時有批評認為這種設計是設定女性泊車技術不好，要大些空間。但政府的原意是女性大部分都要照顧孩子，停車位較大是讓她們有更多空間助孩子上落車。