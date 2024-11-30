馬來西亞屢見租客「偷電挖礦」　房東硬食140萬電費單

馬來西亞屢傳房客偷電以進行虛擬貨幣「挖礦」，龐大電費卻要房東支付。苦主之中最高被追討80萬令吉（約140萬港元）的電費，成為無辜的代罪羔羊。如今只能找上當地議員陳情，希望能夠跟電力公司商量取消或減低費用。

據馬來西亞《東方日報》報道，阿斯達卡（Astaka）州議員黃天榮上月21日與4名房東一起開記者會，這些房東控訴自己將房子租給房客，每個月收取約千元令吉（約1,748港元），沒想到事後卻收到馬來西亞國家能源公司追討電費。原來這些房客平時在家挖礦，產生巨額的電費，房客搞人間蒸發，這些費用就落在房東的頭上，成為無辜的代罪羔羊。

國能公司上門取締偷電

一名苦主魏女指出，她的房子在2023年7月以月租900令吉（約1,567港元）租給一名銷售員，豈料在收了2個月租金後，國能公司上門取締偷電，該房客隨後便不知所蹤，人間蒸發。而她是在去年8月接到鄰居通知才得知此事，今年2月，國能便來信追討26萬令吉（約45.5萬港元）的電費。

魏女強調，自己並不是偷電的人，卻要承受他人的費用令她感到很無奈；另外她指控房子才出租2個月，國能公司卻從2021開始計算費用，完全不合理。