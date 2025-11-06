馬來西亞牧師失蹤8年　法院裁定政府及警察需負責

馬來西亞的一名牧師許景城，在2017年在吉隆坡失蹤之後，其太太起訴馬來西亞政府及警察，需要為丈夫的失蹤負責，法院在周三（5日）判許的太太勝訴，當局需要賠償3,100萬令吉（約5,762.2萬港元），這是馬來西亞首次有關的裁決及司法史上最高的賠償。

許景城的太太劉秀玉在裁決後表示：「我們無比歡欣，感謝上帝，讓我們得到了公正的判決。雖然這無法讓許景城牧師死而復生，但對我們家人來說，這在某種程度上也是一種平反以及慰藉。我們將這場鬥爭以及最終的判決獻給許景城牧師，一位充滿慈悲和勇氣的人，也獻給所有強迫失蹤的受害者。」