馬來西亞牧師失蹤8年　法院裁定政府及警察需負責

馬來西亞的一名牧師許景城，在2017年在吉隆坡失蹤之後，其太太起訴馬來西亞政府及警察，需要為丈夫的失蹤負責，法院在周三（5日）判許的太太勝訴，當局需要賠償3,100萬令吉（約5,762.2萬港元），這是馬來西亞首次有關的裁決及司法史上最高的賠償。
許景城的太太劉秀玉在裁決後表示：「我們無比歡欣，感謝上帝，讓我們得到了公正的判決。雖然這無法讓許景城牧師死而復生，但對我們家人來說，這在某種程度上也是一種平反以及慰藉。我們將這場鬥爭以及最終的判決獻給許景城牧師，一位充滿慈悲和勇氣的人，也獻給所有強迫失蹤的受害者。」
許景城的案件發生在2017年，他與同期另一宗維權人士被綁架案在馬來西亞引起關注。其中許景城的案件在光天化日下發生，並有閉路電視拍到過程，亦有途人目擊到案件，2宗案件的受害人家屬都認為是警察部門綁架。有關案件引發當地的調查，分別由馬來西亞的人權委員會以及政府方面調查，當中同樣指向他們有可能是被馬來西亞的警方特殊部門綁架，因為他們被指對以穆斯林為主的馬來西亞伊斯蘭教派造成威脅。其中政府的報告稱是「流氓警察」的魯莽行為需要為此事負責，並指領導調查的警員對基督徒及什葉派穆斯林有極端觀點。許寶成曾被指向穆斯林傳教而成為目標，雖然家人否認。