馬來西亞男生「每天看2百部AV」過度手淫　沉迷開放式關係難以自拔

記者陳怡伶／綜合報道
馬來西亞有案例顯示，一名男子從青少年時期就大量接觸色情內容，甚至在升上大學期間，出現了性成癮的症狀，每天至少看200部A片，沉溺於開放式的性行為難以自拔。
75%青少年中學時接觸色情資訊
據馬來西亞《中國報》報道，據馬來西亞國立大學（National University of Malaysia）2021年的一項研究結果顯示，高達75%的青少年曾在中學階段接觸色情影像和圖片，其中大多數是男性，通常是趁獨自在家時上網取得和觀看。對此，該校家庭醫學系講師諾阿茲瑪透露，青少年過早接觸色情內容易上癮，進而透過開放式性行為得到快感，一試再試。
諾阿茲瑪引述一項2017年的統計指出，在13至17歲的青少年族群中有7.3%的人在14歲就開始接觸性行為，且有其中5％將其視為生活常態。諾阿茲瑪表示，這5％的人幾乎都沒有做好安全措施，例如戴保險套或服用避孕藥物，在人類免疫缺乏病毒（愛滋病毒）感染的最新病例中，高達40%為青少年。
青少年染性病風險比成年人還高
另一宗案例也顯示，一名男子從青少年時期頻繁接觸色情內容，結果成為男大生時已經變成性成癮，每天至少看200部AV，且過度頻繁手淫，以及深陷於開放式的性行為，難以自拔。
對此，諾阿茲瑪強調，網路和社交媒體的便利，導致青少年在沒有父母監督下，更容易獲取色情圖像或影片，加上性觀念不完整，導致青少年導致感染性病的風險比成年人還高，她呼籲家長應負起監督和教育的責任。
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