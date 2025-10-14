馬來西亞14歲男中學生闖校園女廁狂刺學姐50刀 疑暗戀表白被拒動殺機

馬來西亞周二(14日)發生駭人的校園斬人案，一名14歲華裔男中學生涉嫌持刀斬殺16歲學姐，受襲女學生倒臥學校女廁，身中約50刀，送院後證實不治，現場留下大量血漬。警方初步調查顯示，男學生很喜歡這名學姐，手機相簿都是對方的照片，疑因暗戀表白，被女方拒絕，加上學業壓力大、情緒不穩，萌生殺人念頭。
《星洲日報》等媒體報道，案發於八打靈再也的萬達鎮一間中學，涉案的14歲男學生並無精神病紀錄，警方從兄長口中得知，男生很愛慕女死者，曾經向對方表白，但遭拒絕。此外，男生因為馬來文能力差，近日被學校安排進入預備班，心生不滿。
老師試圖制止疑兇
案發於早上9時10分左右，老師聽到尖叫聲後趕去女廁查看，發現一名女學生倒臥血泊中，據報男學生行兇後曾持刀闖入一間課室，但沒有傷害同學，期間一名老師上前試圖阻止男生，混亂間受傷。
疑兇身上沾血 遊走校園
有學生表示，當時見到該名男生的衣服和手都沾有血漬，見他進入課室，便感到很害怕。結果他只在課室待了一會便離開。
警方接報到場，將涉案男生拘捕，並檢獲2把刀，包括一把童軍刀。報道指，雙方都是華裔，女死者名為葉欣宣(譯音)，今年16歲。
警方表示，女學生全身有約50處刀傷，包括頸部。由於發生命案，校方緊急取消原定下午舉行的中五生畢業典禮。