馬來西亞22歲青年殺懷孕女友 劏肚取嬰並焚屍遭判死刑

馬來西亞一宗殘殺懷孕女友案件本月判刑，現年22歲的兇手遭判處死刑。案情指，大學生Muhammad Fakrul Aiman Sajali於2023年殺害21歲懷孕女友，並將肚子裡的胎兒取出，然後放火燒女友遺體。Sajali已提出上訴，希望能夠逃避死刑。

法官：兇殘和有預謀

事發在2023年5月，Sajali承認謀殺罪，根據法例可判死刑，或監禁30至40年並鞭刑最少12下。法官在本月15日判刑，形容被告兇殘和有預謀，不單奪去受害人性命，還有其肚裡18個星期大的胎兒。法官續指，驗屍報告指，死者幾乎全身都是燒焦痕跡，甚至更恐怖的是死者肚皮被劏開，露出腸臟和內臟。死者的腹部和手掌有刺傷和割傷的痕跡。