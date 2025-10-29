馬來西亞22歲青年殺懷孕女友 劏肚取嬰並焚屍遭判死刑

馬來西亞一宗殘殺懷孕女友案件本月判刑，現年22歲的兇手遭判處死刑。案情指，大學生Muhammad Fakrul Aiman Sajali於2023年殺害21歲懷孕女友，並將肚子裡的胎兒取出，然後放火燒女友遺體。Sajali已提出上訴，希望能夠逃避死刑。
法官：兇殘和有預謀
事發在2023年5月，Sajali承認謀殺罪，根據法例可判死刑，或監禁30至40年並鞭刑最少12下。法官在本月15日判刑，形容被告兇殘和有預謀，不單奪去受害人性命，還有其肚裡18個星期大的胎兒。法官續指，驗屍報告指，死者幾乎全身都是燒焦痕跡，甚至更恐怖的是死者肚皮被劏開，露出腸臟和內臟。死者的腹部和手掌有刺傷和割傷的痕跡。
辯方：胎兒DNA檢測證被告非「經手人」
案情指，Sajali用棍擊向死者頭部令她跌倒，繼而將她拖向水渠旁，從車上取來利刀刺向她腹部，又割傷其頸部。Sajali的辯護律師稱，他成為代罪羔羊，引述DNA檢測報告指，死者肚裡胎兒的生父不是Sajali。自稱是死者表親丈夫的男子向Sajali施壓，威脅他要為胎兒負責任。辯護律師求情指Sajali自動承認控罪，希望法官判以最低刑罰。但法官指案情嚴重且有預謀，逐判處Sajali死刑。