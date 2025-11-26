馬拉松女跑手衝終點奪冠　遭教練熊抱面露厭惡掙脫惹爭議(有片)

南韓一名馬拉松女選手李季珉(音譯），在本周日(23日)參加「仁川國際馬拉松」比賽，獲得冠軍。不過當李秀珉衝破終點線時，其教練金皖基(音譯)對她披毛巾「熊抱」的動作，不僅全程被大會鏡頭鏡頭錄下，還引發巨大爭議。

綜合報道，李秀珉以2小時35分41秒的時間抵達終點拿下冠軍。鏡頭可見，李秀珉抵達終點時，金皖基趕緊上前迎接，拿出毛巾抱住李秀珉，李秀珉卻顯露出相當厭惡的表情，並急於掙脫對方。因此傳出，金皖基疑似曾對女選手性騷，而李秀珉的反應與表情述說了一切。此外，有網民指出，金皖基拿毛巾抱住李秀珉時，不僅熊抱，更朝向李秀珉的胸部抱，讓人質疑有性騷的可能。但也有另一派網民認為，金皖基可能是為了防止李秀珉跌倒，才會這樣抱。