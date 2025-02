馬斯克手起刀落！突宣布關閉美國國際開發署 600員工恐失業

美國總統特朗普的心腹、富商馬斯克(Elon Musk)掌管為政府慳錢的「政府效率部」後手起刀落,在特朗普同意下,宣布關閉負責對外人道援助及援助發展中國家的「美國國際開發署」(U.S. Agency for International Development、USAID),600名員工周一早上不是無法登入部門電腦,就是接到電郵通知稱不用回總部上班。

馬斯克在社交平台X批評,美國國際開發署不是「有蟲的蘋果」般簡單,而是「整個都是蟲」,已無法修復,必須「去之而後快」(get rid of the whole thing),宣布該部門將關門大吉。

有美國國際開發署人員稱,部分人已無法登入署方的電腦系統,而仍在系統內的人則收到電郵,稱「根據機構領導層的指示」,總部大樓「將於2月3日星期一對機構人員關閉」。