馬斯克手起刀落！突宣布關閉美國國際開發署 600員工恐失業

美國總統特朗普的心腹、富商馬斯克(Elon Musk)掌管為政府慳錢的「政府效率部」後手起刀落，在特朗普同意下，宣布關閉負責對外人道援助及援助發展中國家的「美國國際開發署」(U.S. Agency for International Development、USAID)，600名員工周一早上不是無法登入部門電腦，就是接到電郵通知稱不用回總部上班。
馬斯克在社交平台X批評，美國國際開發署不是「有蟲的蘋果」般簡單，而是「整個都是蟲」，已無法修復，必須「去之而後快」(get rid of the whole thing)，宣布該部門將關門大吉。
有美國國際開發署人員稱，部分人已無法登入署方的電腦系統，而仍在系統內的人則收到電郵，稱「根據機構領導層的指示」，總部大樓「將於2月3日星期一對機構人員關閉」。
馬斯克稱美國國際開發署是「犯罪組織」
較早前，馬斯克曾批評美國國際開發署是「犯罪組織」，特朗普則聲稱該組織「由激進的瘋子管理」。
據《華盛頓郵報》報道，美國國際開發署在2023財政年度獲撥款逾400億美元，佔聯邦預算1%，提供予約130個國家。特朗普上任後即下令凍結幾乎所有美國對外援助3個月，表示他的政府將審查支出，以確保資金分配符合他的「美國優先」外交政策，他其後發布繼續提供食品和其他人道主義援助的豁免令。
在馬斯克手起刀落前，有美國官員透露，美國國際開發署以對方權限不足為由，拒絕向「政府效率部」提供機密資訊，署方兩名負責安全事務的高層隨即被停職。