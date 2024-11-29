馬斯克料大裁政府「冗員」　特朗普「死敵」姪女恐被炒

即將上台的美國總統特朗普成立新機構「政府效率部」，指在提高政府效能，並交由億萬富豪馬斯克執掌，他日前轉發曝光4名官員職位與薪水的帖文，暗指他們多餘，包括特朗普死對頭、前眾院議長佩洛西的姪女。

美國《有線電視新聞網》（CNN）27日報道，馬斯克（Elon Musk）在社交平台X轉發帳戶名稱為「Datahazard」的文章：「我認為美國納稅人，不應為美國國際開發金融公司聘用的『氣候多樣化總監』付費。」他並說：「這麼多假工作」。