馬斯克料大裁政府「冗員」　特朗普「死敵」姪女恐被炒

即將上台的美國總統特朗普成立新機構「政府效率部」，指在提高政府效能，並交由億萬富豪馬斯克執掌，他日前轉發曝光4名官員職位與薪水的帖文，暗指他們多餘，包括特朗普死對頭、前眾院議長佩洛西的姪女。
美國《有線電視新聞網》（CNN）27日報道，馬斯克（Elon Musk）在社交平台X轉發帳戶名稱為「Datahazard」的文章：「我認為美國納稅人，不應為美國國際開發金融公司聘用的『氣候多樣化總監』付費。」他並說：「這麼多假工作」。
「但也許她的建議很棒」
此外，他又轉發該帳戶曝光佩洛西（Nancy Pelosi）的姪女亞麗希斯·裴洛西（Alexis Pelosi）的資訊：「佩洛西的姪女不應由美國納稅人支付181,648美元（約141萬港元），來擔任住房及城市發展部（HUD）的『氣候顧問』。」馬斯克轉發並稱：「但也許她的建議很棒。」不過他附上兩個大笑的表情符號。
對於被點名的幾名官員，CNN指他們有人拒絕評論，或無法聯繫到。馬斯克日前曾公開表示，「政府效率部」（DOGE）將朝撤銷法規、減少行政管理、節省成本三大方向進行，並表明歡迎「不想進辦公室的公務員」辭職。
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