馬斯克詭異發文 暗示令Taylor Swift大肚 並「拚命保護你的貓」究竟講乜？｜美國大選2024

美國大選2024由特朗普對戰賀錦麗的總統選舉電視辯論,有逾六成人認為賀錦麗表現較佳。早前被誤傳撐特朗普的樂壇天后Taylor Swift終於正式表態,宣布支持賀錦麗入主白宮,她並在貼文署名「帶著愛和希望,Taylor Swift 『無子女的貓女士』」,並分享她抱著愛貓的相片,以諷刺特朗普競選拍檔萬斯(J.D. Vance)對養貓的單身女性的評論。

Tesla大亨馬斯克其後詭異發文,回應Taylor Swift的決定,表示「好的Taylor……你贏了……我會給你一個小孩,並拚命守護你的貓」(Fine Taylor...you win...I will give you a child and guard your cats with my life),內容令人摸不著頭腦,難道馬斯克瘋了?