馬斯克詭異發文 暗示令Taylor Swift大肚 並「拚命保護你的貓」究竟講乜？｜美國大選2024

馬斯克詭異發文向Taylor Swift喊話，令網民直呼不寒而慄。(路透社、互聯網)

美國大選2024由特朗普對戰賀錦麗的總統選舉電視辯論，有逾六成人認為賀錦麗表現較佳。早前被誤傳撐特朗普的樂壇天后Taylor Swift終於正式表態，宣布支持賀錦麗入主白宮，她並在貼文署名「帶著愛和希望，Taylor Swift 『無子女的貓女士』」，並分享她抱著愛貓的相片，以諷刺特朗普競選拍檔萬斯(J.D. Vance)對養貓的單身女性的評論。 Tesla大亨馬斯克其後詭異發文，回應Taylor Swift的決定，表示「好的Taylor……你贏了……我會給你一個小孩，並拚命守護你的貓」(Fine Taylor...you win...I will give you a child and guard your cats with my life)，內容令人摸不著頭腦，難道馬斯克瘋了？

美國大選2024｜馬斯克奇怪貼文 網民︰不寒而慄！ 馬斯克這則發文旋即引來逾2,670萬次瀏覽及逾1.8萬則留言，有人直呼感到「不寒而慄」、「創出怪異新高水平」；有人指同為太空探索公司SpaceX老闆的馬斯克「可能留在太空太久」，導致瘋了。究竟馬斯克想說甚麼？ 馬斯克和Taylor Swift︰

美國大選2024｜馬斯克疑藉貼文 批評民主黨推動墮胎權 身為特朗普金主的馬斯克其實有弦外之音，其發文明顯是在回應賀錦麗與特朗普的電視辯論內容，針對的是墮胎權以及非法移民議題。

右傾的共和黨立場反墮胎，而最高法院保守派大法官於2022年推翻了半世紀前「羅訴韋德案」(Roe v Wade)的墮胎合法化裁決，導致各地墮胎禁令湧現，民主黨聲言一旦特朗普再上台，將會簽署全國禁止墮胎令；特朗普反駁說法不實，指會交由各州自行決定是否容許墮胎，但批評民主黨的墮胎權主張，走得太前、太激進，他甚至在電視辯論中聲言，賀錦麗和民主黨支持部分州份殺害初生嬰兒。 美國大選2024｜萬斯曾嘲諷「無子女的貓女士」 在前此背景下，馬斯克「要給Taylor Swift一名孩子」的言論，意思相信想挖苦支持民主黨的Taylor Swift，指她就算不慎有了孩子，亦大可按照民主黨所主張的隨隨便便墮胎，做回她引以為傲的「無子女的貓女士」(childless cat lady)。馬斯克過去曾批評地球「崩潰的出生率」，並吹噓自己「總是在鼓吹生育」。據報他與3名女士最少共育有11名子女，而他曾在網上發文，自稱「正盡力幫助人口危機」。

共和黨副總統候選人萬斯過去曾嘲笑過「無子女的貓女士」。2021年，他向霍士新聞表示美國是由民主黨人、企業寡頭和「一群無子女的貓女士」所主導，他們對自己的生活和所做的抉擇感到不快樂，因此也想令整個國家不快樂。 美國大選2024｜馬斯克疑撐特朗普「非法移民吃貓」言論 那麼馬斯克又為何要「拚命守護」Taylor Swift的貓？相信他是在回應特朗普在電視辯論中所說，有非法移民會吃貓、吃狗、吃寵物的言論。馬斯克言下之意，相信是指Taylor Swift所支持的賀錦麗一旦上台，她的貓便會因民主黨無法阻止大量非法移民湧入，而面臨被吃掉的風險，屆時她只能自求多福。馬斯克以會「拚命保護你的貓」來挖苦她撐民主黨，將會自食惡果。

特朗普賀錦麗電視辯論︰