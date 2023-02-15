驚嚇！星洲夫婦飽餐日式超市魚生丼 吃完才驚見寄生蟲在蠕動

新加坡一名女子在日本零售連鎖店Donki購買魚生丼，發現魚生竟有「正在蠕動的寄生蟲」，更令她與丈夫驚恐的是，兩人差不多吃完才發現有蟲。
陳姓女子在Facebook貼文指，她和丈夫本月8日在Donki購買他們最喜歡的魚生丼。他們吃著時，竟發現其中一片魚生上有「不尋常的東西」，「我和先生仔細看了看，懷疑那個東西是不是在動，於是決定繼續觀察，令我們感到驚恐的是，它是在蠕動！」從照片可見，這「不尋常東西」呈透明狀，粘附在魚生上。
事主自嘲：幸運過中六合彩
事主說，魚生丼竟有活生生的寄生蟲，令她們夫婦倆感到非常震驚，而他們幾乎吃完後，才發現有蟲，「無法想像到底是甚麼食物進入了我們的身體，從來沒想過本地或國外的食物會有寄生蟲」。她還自嘲說，中1,200萬元彩票都沒有這麼「幸運」。
陳姓女子其後接受《聯合早報》訪問表示，她在Facebook分享經歷，是想提醒公眾吃東西時要注意，避免將寄生蟲吃進肚子。
超市：魚生有寄生蟲並不罕見
Donki發言人回應《聯合早報》查詢表示，新鮮的魚生有寄生蟲並不罕見，嵌入肉中的寄生蟲較難去除，但員工會盡力去除所有寄生蟲，並已聯絡受影響的女子。
發言人說：「從採購和接收食材，到儲存及展示食物，公司每個階段都會進行目測，並會確保冷鏈管理處理得當。此外，產品附近也放置了警告，提醒顧客鯖魚、沙丁魚和魷魚等食物可能有異尖線蟲屬(Anisakis)。」
事主：超市有責任確保食物品質
陳姓女子證實，超市有意退款，但她認為這不是退不退款的問題，「消費者付了錢，超市就有責任確保食物品質，但超市的聲明卻顯得有些敷衍」。
新加坡食品局表示，即食生魚沒經過烹煮，除了微生物污染，也有感染寄生蟲病的風險，屬於高風險食物，並稱「容易被感染的食物都經過嚴格的微生物和寄生蟲測試，符合國際標準。為安全起見，孕婦、孩童、長者、慢性病患者等免疫力較弱的人士都不應吃生魚」。
醫生建議把食物徹底煮熟
有醫生指出，寄生蟲細小，一些是肉眼看不到的，若誤吃，可能影響腸道吸收，導致營養不良，甚至擴散到其他器官如肝臟、大腦和眼睛，建議「公眾應把肉類產品徹底煮熟，如果有吃生食的習慣，則應該確保跟可信任的供應商買，並在食用前目測食物。糖尿病患者、癌症患者及服用免疫抑制劑的人士因免疫系統較弱，應避免食用生食。若出現腹痛、瀉肚子或體重無故下降，應馬上看醫生」。