驚嚇！星洲夫婦飽餐日式超市魚生丼 吃完才驚見寄生蟲在蠕動

新加坡一名女子在日本零售連鎖店Donki購買魚生丼，發現魚生竟有「正在蠕動的寄生蟲」，更令她與丈夫驚恐的是，兩人差不多吃完才發現有蟲。

陳姓女子在Facebook貼文指，她和丈夫本月8日在Donki購買他們最喜歡的魚生丼。他們吃著時，竟發現其中一片魚生上有「不尋常的東西」，「我和先生仔細看了看，懷疑那個東西是不是在動，於是決定繼續觀察，令我們感到驚恐的是，它是在蠕動！」從照片可見，這「不尋常東西」呈透明狀，粘附在魚生上。

事主自嘲：幸運過中六合彩

事主說，魚生丼竟有活生生的寄生蟲，令她們夫婦倆感到非常震驚，而他們幾乎吃完後，才發現有蟲，「無法想像到底是甚麼食物進入了我們的身體，從來沒想過本地或國外的食物會有寄生蟲」。她還自嘲說，中1,200萬元彩票都沒有這麼「幸運」。

陳姓女子其後接受《聯合早報》訪問表示，她在Facebook分享經歷，是想提醒公眾吃東西時要注意，避免將寄生蟲吃進肚子。

超市：魚生有寄生蟲並不罕見

Donki發言人回應《聯合早報》查詢表示，新鮮的魚生有寄生蟲並不罕見，嵌入肉中的寄生蟲較難去除，但員工會盡力去除所有寄生蟲，並已聯絡受影響的女子。