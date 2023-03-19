體內過多膠原蛋白是病 澳女手彎曲如爪極度疼痛僅多活15年

Claudia Sultan於10年前診斷患上硬皮症，或只可多活15年。(互聯網)

膠原蛋白(collagen)可令肌膚保持彈性，但原來過多並不是好事。37歲澳洲女子Claudia Sultan體內生產或積聚過多膠原蛋白，擁有緊緻肌膚，臉上更是零縐紋，但因太過「緊緻」，手指緊繃彎曲如爪，而且還極度疼痛。她27歲求醫時，醫生更稱她或只可多活10至15年。

膠原蛋白｜罕見自身免疫病 器官周圍組織變硬致死 Sultan於10年前有一天發現手指變藍和冰凍，起初以為是天氣寒冷所致，但原來這是惡夢先兆。情況持續兩星期後，她求醫獲診斷為雷諾氏症，該病會導致身體一些部位麻木和冰冷。惟數星期後，她的手肘不能郁動，手臂難以舉高，甚至沖茶也有問題，以及落火車時因膝頭鎖死摔落樓梯。醫生最終斷定她患了一種叫硬皮症(scleroderma)的罕見自身免疫系統疾病，體內有太多膠原蛋白，導致皮膚變硬、令結締組織收緊和持續疼痛。該病可令肺、心臟和腎臟等重要器官周圍組織硬化。若情況發展至影響重要器官，患者可能只有10至15年命。