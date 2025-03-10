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國際
2025-03-10 15:00:00

高中妹賽跑被超越　竟用接力捧扑對手致腦震盪(有片)

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高中妹賽跑超越對手，竟被接力捧扑頭致腦震盪。(Kaelen Tucker。X)

高中妹賽跑超越對手，竟被接力捧扑頭致腦震盪。(Kaelen Tucker。X)

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運動員不畏場上競爭，但卻有人缺乏體育精神，輸掉風度和品行。美國一場高中級別4200米接力賽決賽出現令人驚訝一幕，一名女選手因不滿被對手超越，竟持手中接力棒直接敲打對方的頭部，令在場觀眾及網民震驚。

綜合報道，事件發生上周五(7)於弗吉尼亞州舉行的一場高中4200米接力賽決賽，就讀布魯克維爾高中(Brookville)的高三生Kaelen Tucker卻在彎道超越對手的過程中，被印第安那諾康姆(IC Norcom)高中女選手用接力棒直接扑向頭部。網上影片顯示，Tucker被打中後腦後跑了幾步，頓時丟下手中的棒子，失去步伐節奏並減速跑向左邊場外，當場抱頭趴在地上。

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印第安那諾康姆(IC Norcom)高中女選手用接力棒直接扑向Kaelen Tucker頭部。(X) 印第安那諾康姆(IC Norcom)高中女選手用接力棒直接扑向Kaelen Tucker頭部。(X) Tucker被打中後腦後跑了幾步，頓時丟下手中的棒子。(X) Tucker減速跑向左邊場外，當場抱頭趴在地上。(X) 母親目擊女兒受襲稱施暴者仍未道歉。(X)

母親目擊女兒受襲稱施暴者仍未道歉

Kaelen痛楚當場摔倒在地，送醫後發現有腦震盪的情況，同時被告知顱骨可能骨折；還原衝突現場，Kaelen表示，在彎道時對方就跟她有肢體碰撞，詎料一超越對方就被攻擊，對此感到難以置信，而據了解，該名施暴者甚後被取消比賽資格。目擊女兒被襲，母親Tamarro說，施暴者至今沒有致歉，並認為校方懲處亦不足夠，因此，她已經給體育機構打了電話，體育機構已對這宗攻擊事件展開調查。

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