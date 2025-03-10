高中妹賽跑被超越　竟用接力捧扑對手致腦震盪(有片)

運動員不畏場上競爭，但卻有人缺乏體育精神，輸掉風度和品行。美國一場高中級別4乘200米接力賽決賽出現令人驚訝一幕，一名女選手因不滿被對手超越，竟持手中接力棒直接敲打對方的頭部，令在場觀眾及網民震驚。
綜合報道，事件發生上周五(7日)於弗吉尼亞州舉行的一場高中4乘200米接力賽決賽，就讀布魯克維爾高中(Brookville)的高三生Kaelen Tucker卻在彎道超越對手的過程中，被印第安那諾康姆(IC Norcom)高中女選手用接力棒直接扑向頭部。網上影片顯示，Tucker被打中後腦後跑了幾步，頓時丟下手中的棒子，失去步伐節奏並減速跑向左邊場外，當場抱頭趴在地上。
母親目擊女兒受襲稱施暴者仍未道歉
Kaelen痛楚當場摔倒在地，送醫後發現有腦震盪的情況，同時被告知顱骨可能骨折；還原衝突現場，Kaelen表示，在彎道時對方就跟她有肢體碰撞，詎料一超越對方就被攻擊，對此感到難以置信，而據了解，該名施暴者甚後被取消比賽資格。目擊女兒被襲，母親Tamarro說，施暴者至今沒有致歉，並認為校方懲處亦不足夠，因此，她已經給體育機構打了電話，體育機構已對這宗攻擊事件展開調查。
NEW: High school track runner gets attacked with a baton in the middle of a relay at the VSHL Class 3 State Indoor Championships.— Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2025
Kaelen Tucker was on the second leg of the 4x200m relay at Liberty University in Lynchburg, VA, when she got smacked in the head.
Tucker suffered a… pic.twitter.com/DXPMwZcaRP