高中妹賽跑被超越　竟用接力捧扑對手致腦震盪(有片)

運動員不畏場上競爭，但卻有人缺乏體育精神，輸掉風度和品行。美國一場高中級別4乘200米接力賽決賽出現令人驚訝一幕，一名女選手因不滿被對手超越，竟持手中接力棒直接敲打對方的頭部，令在場觀眾及網民震驚。

綜合報道，事件發生上周五(7日)於弗吉尼亞州舉行的一場高中4乘200米接力賽決賽，就讀布魯克維爾高中(Brookville)的高三生Kaelen Tucker卻在彎道超越對手的過程中，被印第安那諾康姆(IC Norcom)高中女選手用接力棒直接扑向頭部。網上影片顯示，Tucker被打中後腦後跑了幾步，頓時丟下手中的棒子，失去步伐節奏並減速跑向左邊場外，當場抱頭趴在地上。