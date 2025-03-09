高血壓注意！日本專家：兩款飲品一款湯少碰為妙

提到高血壓，大眾可能只會著重減少進食高鹽和高鈉成分的食物，很少注意有些飲品也應少碰為妙。日本註冊營養師稱，兩款飲品和一款湯是致高血壓的陷阱。第一種飲品是酒精，這個可能大家都知道，飲酒會令血壓上升。另一類是運動飲品，因為那是用來補充運動流汗時流失的鈉和鹽，所以含有鈉和鹽分。最多人忽略的是即沖湯，加水便有湯飲最適合懶人，而且湯味濃郁可口，不過同時也高鹽。

高血壓｜飲酒致血壓又低又高

營養師竹內澄江稱，高血壓患者罹患動脈硬化(血管壁變硬)的風險較高。許多高血壓患者在選擇酒類時，會刻意挑選低卡或低醣的酒精飲料。但只要長期飲酒就可能導致血壓上升。

飲酒後會導致血壓暫時下降，但停止飲酒幾小時後血壓又開始上升，這樣反反覆覆會容易導致高血壓。有報道指，有人察覺高血壓後，只要戒酒兩周，血壓就能恢復正常。