高血壓注意！日本專家：兩款飲品一款湯少碰為妙

提到高血壓，大眾可能只會著重減少進食高鹽和高鈉成分的食物，很少注意有些飲品也應少碰為妙。日本註冊營養師稱，兩款飲品和一款湯是致高血壓的陷阱。第一種飲品是酒精，這個可能大家都知道，飲酒會令血壓上升。另一類是運動飲品，因為那是用來補充運動流汗時流失的鈉和鹽，所以含有鈉和鹽分。最多人忽略的是即沖湯，加水便有湯飲最適合懶人，而且湯味濃郁可口，不過同時也高鹽。
高血壓｜飲酒致血壓又低又高
營養師竹內澄江稱，高血壓患者罹患動脈硬化(血管壁變硬)的風險較高。許多高血壓患者在選擇酒類時，會刻意挑選低卡或低醣的酒精飲料。但只要長期飲酒就可能導致血壓上升。
飲酒後會導致血壓暫時下降，但停止飲酒幾小時後血壓又開始上升，這樣反反覆覆會容易導致高血壓。有報道指，有人察覺高血壓後，只要戒酒兩周，血壓就能恢復正常。
高血壓｜不出汗勿飲運動飲品
運動飲品是用來在劇烈運動大量流汗後，為身體補充能量、水分和礦物質的飲料。當劇烈運動流汗時，鈉和鹽也會隨汗水流失，運動飲品的功能就是彌補有關不足。不出汗的運動不會將鈉從體內排出，因此每次運動後習慣性地喝運動飲品會導致血壓升高。
另外，運動飲品含有大量的糖分，容易令體重增加。體重增加也會導致血壓升高，當出汗不多時，喝大量的水和不含咖啡因的飲品來保持身體水分便可以。
高血壓｜即沖湯很多人忽略
即沖湯是一種方便的產品，只需倒入熱水，即可在短時間內輕鬆製作美味的湯。即沖湯的特點是味道濃郁。其中很多都是高鹽的，有些高鹽湯的含鹽量在2克左右，大約是每天建議攝取量的三分一。高血壓患者的建議食鹽攝取量為每日少於6克，喝即沖湯很容易超標。購買即沖湯時，可選擇減鹽那一款，含鹽量約0.8g至1.2g左右。