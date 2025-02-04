魯比奧到訪促削華對運河影響力 巴拿馬宣布退出一帶一路

美國總統特朗普多次揚言要重新控制巴拿馬運河，國務卿魯比奧上任首次外訪即前往巴拿馬施壓，周日跟總統穆利諾(Jose Raul Mulino)及外長馬丁內斯—阿查(Javier Martínez-Acha)會晤兩小時，要求巴方立即減低中國對巴拿馬運河的影響力。穆利諾稱會跟美國商討釋除疑慮，並宣布不會續簽預計明年到期的「一帶一路」倡議協議。

魯比奧向穆利諾表明，特朗普認為巴拿馬運河現況不可接受，聲稱初步確認中國在巴拿馬運河的影響和控制構成威脅，違反運河永久中立及1999年移交運河時簽署的條約，要求巴方立即改變現況，否則美方將採取必要措施，根據條約保障自身權利。穆利諾會後形容會談正面融洽，他不認為運河現狀威脅美國與巴拿馬上述條約，但承認中國對運河兩端港口的影響力令華府產生憂慮，稱願意審查中資企業，包括香港長和集團旗下公司在運河部分港口為期25年的營運權，並表示一帶一路協議到期後，將不會與中國續約，甚至研究能否提前結束協議。但他重申，巴拿馬不會與美方討論運河控制權誰屬的問題。