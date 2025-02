魯比奧到訪促削華對運河影響力 巴拿馬宣布退出一帶一路

特朗普警告「將發生非常大的事情」

特朗普周日乘坐空軍一號由佛羅里達州返回華盛頓,在落機後記者表示必須「取回」(take back)巴拿馬運河控制權,否則「將發生非常大的事情」(something very powerful is going to happen)。他聲稱「中國正在管理巴拿馬運河,美方並沒有把運河交予中國,而是愚蠢地交了給巴拿馬,但巴拿馬違反協議」。