鳥山明逝世｜品牌吸金《龍珠》完不了 後續漫畫他人代筆 遺作動畫秋季登場 (有片)

「撒亞人，生於這個地方，稱呼叫悟空！」《龍珠》作者、日本國寶級漫畫家鳥山明在本月1日因急性硬膜下血腫逝世，享年68歲，其工作室今日(3月8日)發表聲明證實消息，全球讀者動漫球迷同感悲痛，全因鳥山明的作品陪伴他們成長，也是眾人的童年集體回憶。

《龍珠》漫畫雖然早於1995年已經結束，但吸金效應從未減退，新的電視動畫、電影、遊戲、玩具等未停止推出。雖然鳥山明於《龍珠》連載結束後進入半退休狀態，他之後仍於「平行世界續作」《龍珠GT》參與角色原案創作，至於《龍珠超》至今仍有漫畫連載，由日本漫畫家豐太郎繪製，他表示故事由鳥山明親自負責，亦會對初稿作監修，《龍珠超》是講述孫悟空擊敗魔人布歐之後，直至10年後《龍珠》漫畫最後一回之間的劇情，如今鳥山明去世，暫未知《龍珠超》會否因此提早完結。