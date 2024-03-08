日本國寶級漫畫家鳥山明的官網今日（8日）發表訃告，鳥山明上周五（1日）因急性硬膜下血腫逝世，終年68歳，葬禮已舉行，僅邀請近親出席，並按照鳥山明意願，拒絕祭品和獻花等；告別會安排有待公布。鳥山明作品包括《龍珠》、《IQ博士》等，在全球均有大量讀者。各地網民、讀者、日本其他漫畫家亦紛紛發文哀悼。

日本少年漫畫雜誌《週刊少年Jump》在訃文指，鳥山明創作的漫畫已經超越國界，受到全世界的閱讀與喜愛。他所創造的迷人角色和無可匹敵的設計感，對許多漫畫藝術家和創作者產生了很大的影響。雜誌編輯部仝人謹對他所取得的巨大成就表示感謝，並祈禱他的靈魂安息。

工作室官方聲明表示，鳥山明留下不少作品，創作超過45年，感謝世界各地不同人士的支持，「衷心希望鳥山明獨特的作品世界，在未來的歲月裡能繼續受到大家的喜愛。」

《龍珠》揚名全球 帶動日本動漫產業起飛

1955年出生於名古屋的鳥山明代表作包含《龍珠》、《IQ 博士》，同時也替《勇者鬥惡龍》、《Tobal No.1》、《超時空之鑰》、《藍龍》等著名遊戲擔當角色設定。其中《龍珠》在全球漫畫迷心中的地位難以撼動，根據日本媒體2022年統計，鳥山明年收入約在14.8億日圓(約7,800萬港元)，僅次於《航海王》作者尾田榮一郎的31億日圓。

鳥山明入行漫畫界前任職設計師，惟因不想早起而請辭。他及後向雜誌社投稿漫畫，1978年先於《週刊少年 JUMP》以短篇《Wonder Island》出道，1980年推出《IQ 博士》，翌年再發行動畫，讓他一炮而紅。

鳥山明1984年至1995年在《週刊少年Jump》發表《龍珠》，讓他攀上漫畫界高峰榮登國寶級漫畫家，隨後《龍珠》再被製作成動畫，成功將作品打入國際市場，帶動往後數十年龐大的日本漫畫及動畫產業起飛。《龍珠》已被翻譯24種語言發行並在全球40國販售，截至2020年單行本累計發行量逾2.6億本。