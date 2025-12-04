黃仁勳：美國限制晶片出口無阻中國AI領域發展

圖為特朗普與黃仁勳今年4月在白宮一場關於投資美國的活動中。（資料照／美聯社）

美國總統特朗普3日表示，已與英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳進行會面。特朗普讚賞黃仁勳是個「聰明人」，稱這名晶片巨擘清楚他在美國晶片出口管制上的立場。

根據《路透社》，當被問及是否已明確向黃仁勳表達他對出口管制、以及英偉達可向中國提供哪些晶片時，特朗普僅說，「他知道」。

特朗普：他是個「聰明人」

這場會面適逢美國政府在考慮是否允許英偉達向中國銷售H200晶片之際，黃仁勳當日在國會大廈與議員會面，他向美媒《CNBC》透露，各州分別制定的法規政策將拖慢人工智能（AI）發展進度。