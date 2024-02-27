「我打波20年 聽我講啦」男子教陌生女打高爾夫球 有眼不識泰山𤓓爆片段瘋傳

外國一名女子近日在高爾夫球練習場，練習揮桿時，獲得身旁一名陌生男子「指點」，指她揮桿姿態有問題，還強調自己「打咗20年波」，一副「食鹽多過你食米」模樣。殊不知其實女子是職業高爾夫球手兼教練，正在探索新的揮桿方法，片段曝光後，男子被網民取笑是「mansplaining」，究竟係乜？ 女事主是在IG有逾28萬追隨者的英國職業高爾夫球手Georgia Ball，她日前在直播練波期間，身旁一把男聲突然「亂入」，說「excuse me，你在做甚麼？你不應該這樣打(you shouldn't be doing that)」，然後教她應該如何打，並批評「你揮棒揮得太慢了」。

教打波男 不知對方是職業高爾夫球手 Ball向他解釋自己正在嘗試新的揮桿方式，但男子似乎不理她說甚麼，打斷她說︰「不是的，我知道，但你這樣揮桿太慢了」，又說「你知道嗎，我打高爾夫球已20年了」(I've been playing golf 20years)，叫她跟著做就對了，揮棒要較她本來的快很多才對。 𤓓爆男教職業女高球手打波過程︰

Mansplaining｜多次打斷女事主說話︰跟我說的就對了！ Ball聽罷無奈的望向鏡頭，然後再嘗試跟男子解釋，她正在嘗試新的揮杆方式。但男子不理，催促她「再打一球看看」，Ball只好展示看家本領，用回平常的揮桿方法開出一記靚波，未料男子不單沒有「知難而退」，更以為自己的功勞，邀功邀唔切稱︰「看現在好多了吧？(see how much better it was？)」