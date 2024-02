「我打波20年 聽我講啦」男子教陌生女打高爾夫球 有眼不識泰山𤓓爆片段瘋傳

女事主是在IG有逾28萬追隨者的英國職業高爾夫球手Georgia Ball,她日前在直播練波期間,身旁一把男聲突然「亂入」,說「excuse me,你在做甚麼?你不應該這樣打(you shouldn't be doing that)」,然後教她應該如何打,並批評「你揮棒揮得太慢了」。

Mansplaining|多次打斷女事主說話︰跟我說的就對了!

Ball聽罷無奈的望向鏡頭,然後再嘗試跟男子解釋,她正在嘗試新的揮杆方式。但男子不理,催促她「再打一球看看」,Ball只好展示看家本領,用回平常的揮桿方法開出一記靚波,未料男子不單沒有「知難而退」,更以為自己的功勞,邀功邀唔切稱︰「看現在好多了吧?(see how much better it was?)」