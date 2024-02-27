「我打波20年 聽我講啦」男子教陌生女打高爾夫球 有眼不識泰山𤓓爆片段瘋傳

外國一名女子近日在高爾夫球練習場，練習揮桿時，獲得身旁一名陌生男子「指點」，指她揮桿姿態有問題，還強調自己「打咗20年波」，一副「食鹽多過你食米」模樣。殊不知其實女子是職業高爾夫球手兼教練，正在探索新的揮桿方法，片段曝光後，男子被網民取笑是「mansplaining」，究竟係乜？
女事主是在IG有逾28萬追隨者的英國職業高爾夫球手Georgia Ball，她日前在直播練波期間，身旁一把男聲突然「亂入」，說「excuse me，你在做甚麼？你不應該這樣打(you shouldn't be doing that)」，然後教她應該如何打，並批評「你揮棒揮得太慢了」。
教打波男 不知對方是職業高爾夫球手
Ball向他解釋自己正在嘗試新的揮桿方式，但男子似乎不理她說甚麼，打斷她說︰「不是的，我知道，但你這樣揮桿太慢了」，又說「你知道嗎，我打高爾夫球已20年了」(I've been playing golf 20years)，叫她跟著做就對了，揮棒要較她本來的快很多才對。
𤓓爆男教職業女高球手打波過程︰
Mansplaining｜多次打斷女事主說話︰跟我說的就對了！
Ball聽罷無奈的望向鏡頭，然後再嘗試跟男子解釋，她正在嘗試新的揮杆方式。但男子不理，催促她「再打一球看看」，Ball只好展示看家本領，用回平常的揮桿方法開出一記靚波，未料男子不單沒有「知難而退」，更以為自己的功勞，邀功邀唔切稱︰「看現在好多了吧？(see how much better it was？)」
Ball保持禮貌地感謝他，但表示自己並非因為他的提點才打得出靚波，重申她正在嘗試新的揮桿方式，故動作才會慢，又跟他解釋，其實世上不少優秀球手也會這樣練習。但該名「世事都給他看穿」的男子似乎乜都知，再次打斷她說，「我知你在說甚麼，但我想說的是，我已打了高爾夫球20年，所以你應該跟我，你看剛剛的一球是不是好多了？繼續保持下去好嗎？」無奈到爆的Ball只好說「感謝你的意見」讓事件落幕。
Mansplaining｜指男士高高在上向女性發表「偉論」
片段引發網民議論，不少人讚賞Ball對應大方得體，並指該男子多次打斷Ball的說話，只顧自說自話唔聽人講的行為，非常討厭。有人指那是典型的「mansplaining」，即man(男人)加上explaining(說明)，意指一些男士在尤其面對女性的時候，愛高高在上、過分自信地發表意見，往往不理對方其實比他更熟悉有關範疇，且令對方看來很蠢。