《時代》指達成驚人的政治回朝 特朗普再膺年度風雲人物

美國《時代》雜誌(TIME)年度風雲人物(Person of the Year)於本港時間昨晚公布,由特朗普當選。《時代》表示今年風雲人物並不難揀,指特朗普達成「驚人的政治回朝」,目前人人都處於「特朗普時代」(the Age of Trump),無論支持抑或唾棄他,都要受他影響,國內外勢力也準備跟他合作或過招,猶幸經歷過他首個任期,大家心裡有數。

《時代》公布前,多間美媒率先披露雜誌已選定特朗普,而他同日在紐約證券交易所主持敲鐘開市儀式,猶如雙喜臨門。《時代》表示,過去曾挑選過97次風雲人物,主要是看其在過去12個月如何改變世界及成為新聞人物,無論其帶來的是好是壞。雜誌很多年也是在千辛萬苦下才下到決定,但今年則不同。