《時代》指達成驚人的政治回朝 特朗普再膺年度風雲人物

美國《時代》雜誌(TIME)年度風雲人物(Person of the Year)於本港時間昨晚公布，由特朗普當選。《時代》表示今年風雲人物並不難揀，指特朗普達成「驚人的政治回朝」，目前人人都處於「特朗普時代」(the Age of Trump)，無論支持抑或唾棄他，都要受他影響，國內外勢力也準備跟他合作或過招，猶幸經歷過他首個任期，大家心裡有數。 《時代》公布前，多間美媒率先披露雜誌已選定特朗普，而他同日在紐約證券交易所主持敲鐘開市儀式，猶如雙喜臨門。《時代》表示，過去曾挑選過97次風雲人物，主要是看其在過去12個月如何改變世界及成為新聞人物，無論其帶來的是好是壞。雜誌很多年也是在千辛萬苦下才下到決定，但今年則不同。

目前是「特朗普時代」 雜誌指自特朗普於2015年參選總統之後，再沒其他人較他更能改變政治格局及歷史。各界見證他由國會山莊騷亂的最低谷，登上人生巔峰。特朗普由被控幾十項罪名、在電視辯論為拜登埋下退選伏線，到避過刺殺、擊敗賀錦麗及橫掃全數7個搖擺州份勝選，支持度登頂。他在勝利演說中也說「這很瘋狂吧？」反映他也自覺一切難以置信。 《時代》稱，特朗普成功擴大選民基礎、抓住國民對物價上漲的不滿情緒，並受益於選民對拜登政府的反感而勝選。目前由國會議員、國際機構以至各國領袖都準備跟他合作，他不但再成世界焦點，更處於歷來最強勢位置；而有了上次經驗，今次大家都心裡有數。《時代》也說，世界目前民粹主義復甦，民眾愈來愈不相信過去百年來訂立的那一套、自由價值觀可為大部分人帶來更美好生活的信念正受蠶食，特朗普既是當中的推手，也是受益者。特朗普2016年首次入主白宮時，也當選風雲人物。

《時代》較早時在另一篇文章說，特朗普達成一次「驚人的政治回朝」，並指他連環締造歷史，包括成為美國史上最老的總統當選人以及首名被刑事定罪仍當選的總統；又指他尚未就任，國際間已一片山雨欲來，他揚言對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，並第一時間驅逐非法移民，而他提名的多位內閣人選也引發爭議。