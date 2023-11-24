「荷蘭特朗普」維爾德斯贏國會大選有望當首相　主張脫歐及停收移民

有「荷蘭特朗普」稱號的極右派民粹主義政治人物維爾德斯（Geert Wilders）領導他創立的自由黨，在22日的國會大選中成為最大贏家，估計將成為國會最大黨，有條件問鼎荷蘭首相。不過他很可能面對國會內其他政黨的杯葛，難以順利組閣。
荷蘭22日舉行國會大選，極右翼民粹主義者維爾德斯成為最大贏家，他領導的「自由黨」獲得國會最多席次，估計可拿下150席中的37席，成為國會最大黨，有望擔任荷蘭首相建立聯合政府，改寫荷蘭過去13年來的中間執政路線，在荷蘭和歐洲投下震撼彈。
一度遭英國禁止入境
一頭蓬鬆金髮的維爾德斯非常有個人風格，而他的反歐盟、反移民立場，常被外界拿來與美國前總統特朗普相提並論。有趣的是，他也經常喜愛穿深色西裝戴紅領帶，乍看與特朗普神似，也因此有「荷蘭特朗普」的稱號。
《路透社》報道，維爾德斯已宣告將停收移民、削減荷蘭支付歐盟的款項，並反對歐盟接納新成員，包括烏克蘭。此外，自由黨承諾將舉行「具有效力」的脫歐公投。
維爾德斯曾宣稱將「阻止伊斯蘭入侵」，辱罵摩洛哥移民是「敗類」，並因言論過於極端，一度遭英國政府以危害公共秩序禁止入境。
試圖弱化反伊斯蘭立場
2006年，維爾德斯成立自由黨，政黨宣言表明將禁止清真寺和可蘭經，以及禁止在政府機關配戴伊斯蘭頭巾。不過在這次競選活動中，維爾德斯試圖弱化反伊斯蘭立場，宣稱他將成為全民總理，自由黨將不再談論清真寺、可蘭經及伊斯蘭學校，並強調荷蘭物價危機才是當前重點。
他說，自由黨將致力於遏止「難民庇護海嘯」，讓人民荷包有更多錢，還要改善國家安全。他並喊話各個政黨：「選舉已結束，選民已表態，現在我們將尋求達成組閣協議。我們將確保荷蘭選民再度優先」。
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