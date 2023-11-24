「荷蘭特朗普」維爾德斯贏國會大選有望當首相　主張脫歐及停收移民

有「荷蘭特朗普」稱號的極右派民粹主義政治人物維爾德斯（Geert Wilders）領導他創立的自由黨，在22日的國會大選中成為最大贏家，估計將成為國會最大黨，有條件問鼎荷蘭首相。不過他很可能面對國會內其他政黨的杯葛，難以順利組閣。

荷蘭22日舉行國會大選，極右翼民粹主義者維爾德斯成為最大贏家，他領導的「自由黨」獲得國會最多席次，估計可拿下150席中的37席，成為國會最大黨，有望擔任荷蘭首相建立聯合政府，改寫荷蘭過去13年來的中間執政路線，在荷蘭和歐洲投下震撼彈。

一度遭英國禁止入境

一頭蓬鬆金髮的維爾德斯非常有個人風格，而他的反歐盟、反移民立場，常被外界拿來與美國前總統特朗普相提並論。有趣的是，他也經常喜愛穿深色西裝戴紅領帶，乍看與特朗普神似，也因此有「荷蘭特朗普」的稱號。

《路透社》報道，維爾德斯已宣告將停收移民、削減荷蘭支付歐盟的款項，並反對歐盟接納新成員，包括烏克蘭。此外，自由黨承諾將舉行「具有效力」的脫歐公投。

維爾德斯曾宣稱將「阻止伊斯蘭入侵」，辱罵摩洛哥移民是「敗類」，並因言論過於極端，一度遭英國政府以危害公共秩序禁止入境。