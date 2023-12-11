「躝啦」惡保安翻版｜露宿者坐麥當勞外 遭惡保安地拖潑水驅趕 引發眾怒後遭解僱(有片)

大圍「圍方」商場「躝啦」惡保安事件，惹全城關注，惡保安最終被解僱，英國近日亦有一名惡保安引發眾怒，但其並非用言語叫人「躝啦」離開，而是用地拖把水潑向正在坐在鄰店外的露宿者，以將對方驅趕。
事發在12月9日晚上，倫敦維多利亞街(Victoria Street)一間銀行外面，而該銀行旁邊是麥當勞。網上片段可見，該名露宿者當時已被潑濕，而其放在地上的睡袋以及其他物品亦被弄濕。
片段可見露宿者狼狽地移開睡袋，又叫保安「別搞我」，而保安一邊用濕漉漉的地拖「抹地」，一邊踢走露宿者的物品，期間露宿者問保安，「你幹甚麼？我根本不是坐在你的店(麥當勞)外！」
惡保安驅趕露宿者過程︰
惡保安｜拍片者不齒惡行︰現在是冬天！
拍片者不齒保安所為，說「我有權拍攝，你這是惡劣行為……這是錯的，你自己也知道。」另一名保安從麥當勞步出，質問露宿者「為何你要製造麻煩？」拍片者不忿反問，「你說(他)製造麻煩是甚麼意思？你同事把他的睡袋弄濕，現在是冬天！這令人髮指。」另一名女途人亦幫口罵保安，「你也不用地拖弄得他濕透」。
事發後有網民在社交平台「Ｘ」發布該片段，並tag麥當勞要求回應，質問麥當勞是否容許保安在寒冬為驅趕露宿者而把對方的睡袋弄濕，並強調該露宿者當時根本不是坐在其店外，而是隔壁的銀行外面。
英媒報道指，涉事保安已被解僱，麥當勞發言人稱事件涉及外判保安公司，已叮囑其要尊重弱勢及社會上各階層人士，並向該名露宿者致歉，稱正透過市政府尋找他以作補償。
Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7— Damon Evans (@damocrat) December 9, 2023