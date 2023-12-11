「躝啦」惡保安翻版｜露宿者坐麥當勞外 遭惡保安地拖潑水驅趕 引發眾怒後遭解僱(有片)

保安用濕漉漉的地拖抹落露宿者所坐的位置。(互聯網)

大圍「圍方」商場「躝啦」惡保安事件，惹全城關注，惡保安最終被解僱，英國近日亦有一名惡保安引發眾怒，但其並非用言語叫人「躝啦」離開，而是用地拖把水潑向正在坐在鄰店外的露宿者，以將對方驅趕。

事發在12月9日晚上，倫敦維多利亞街(Victoria Street)一間銀行外面，而該銀行旁邊是麥當勞。網上片段可見，該名露宿者當時已被潑濕，而其放在地上的睡袋以及其他物品亦被弄濕。

片段可見露宿者狼狽地移開睡袋，又叫保安「別搞我」，而保安一邊用濕漉漉的地拖「抹地」，一邊踢走露宿者的物品，期間露宿者問保安，「你幹甚麼？我根本不是坐在你的店(麥當勞)外！」