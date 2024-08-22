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國際
2024-08-22 18:25:19

《黑神話︰悟空》全球火紅 中國首款3A遊戲有幾巴閉？｜國際專題

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《黑神話︰悟空》全球火紅，在宣揚中國文化、旅遊及內地遊戲產業方面均有正面影響。(互聯網)

《黑神話︰悟空》全球火紅，在宣揚中國文化、旅遊及內地遊戲產業方面均有正面影響。(互聯網)

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中國在全球的影響力愈來愈大，但過去最少有一塊拼圖一直缺失，如今不少人終於圓夢。近日遊戲界話題「AAA大作」《黑神話︰悟空》(Black Myth: Wukong)推出，不單吸引華人社區玩家，熱潮更席捲全球，被大讚為「國產之光」，就連日前外交部記者會亦有記者問及此事，足見《黑神話︰悟空》已非純粹「打機」那麼簡單。

黑神話悟空｜國產3A遊戲 打破市場局限

中國是全球最大遊戲市場，2023年的銷售收入逾3,000億元，但主要份額是手機遊戲，體驗到一款畫面精美、製作頂尖的國產3A遊戲，逐漸成為中國玩家的夙願。

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《黑神話：悟空》由內地開發工作室「遊戲科學」從2017年起開發，是少數以PC和家用主機為主要平台的中國大型遊戲，最終花近7年時間完成，耗資據報近3億元人民幣。遊戲科學創始人馮驥曾在騰訊工作，自立門戶後，遊戲科學於2021年獲騰訊投資約5%股權；而《黑神話：悟空》在內地由騰訊旗下「WeGame」發行。

《黑神話：悟空》被視為「AAA遊戲」，AAA意指高成本、開發周期長，以及高質量的作品。3A遊戲市場過去主要被日本、美國及法國等遊戲公司佔據。4年前，《黑神話：悟空》嶄露頭角，首段實機片後公開後即在網上形成「刷屏之勢」，引起全球玩家關注。

黑神話悟空｜首發在線遊玩人數破國際紀錄

遊戲周二面世，獲大讚3D畫面華麗震撼，玩家可操控孫悟空踏上西遊征途、過關斬將，解開昔日取西經傳說的真相。遊戲首日在線遊玩人數最高達144萬人，超越由《Cyberpunk》及《Elden Ring》所創出單機遊戲首發在線遊玩人數紀錄。目前在遊戲平台Steam內取得「壓倒性好評」，在本月22日累計有逾22.2萬則評價，並於24小時內有逾230萬人上線遊玩；此外，在Steam上的26地區，該遊戲銷量也名列首位，可見其不只國民在玩，亦吸引大量其他地區玩家。

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黑神話悟空｜如打進世界盃 遊戲概念股一度急升

《黑神話：悟空》相關熱搜霸佔微博等多個社交平台，內地著名足球評述員韓喬生在微博上稱，聽說《黑神話：悟空》在網上洗版的意義，跟中國國足踢進世界盃差不多。與《黑神話：悟空》的相關概念股亦因此「爆炒」，A股遊戲板塊一度應聲彈高，部分相關概念股更出現「漲停板」，其中國旅聯合、浙版傳媒、新迅達及華誼兄弟等均曾急升。周邊商品如瑞幸咖啡聯名的「黑神話騰雲美式」，上架半日即斷貨，並令店方系統「差點崩潰」；據報滴滴及聯想等公司亦與遊戲聯乘推廣。

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黑神話悟空｜玩家︰當過刺客、戰神、武士 現終可當悟空

成為美猴王，拿起金光閃閃的如意金箍棒降妖除魔是不少《西遊記》讀者的兒時幻想，如今終靠打機成真。山西玩家徐智表示，「我在法國當過『刺客』，在北歐當過『戰神』，在日本當過『武士』，但內心裡我一直期望在一款充滿中國元素的遊戲中成為英雄，去創造自己的故事」。有人說過去「曾想過為何沒有亞洲人做出一款中國神話的遊戲，仙佛鬥法一定很震撼」，如今終於「夢想成真」；有人則稱「能玩到自己文化作為本位的遊戲真的很感動」。

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《黑神︰話悟空》遊戲畫面︰

《黑神話：悟空》遊戲原畫VS.山西大同·懸空寺。 《黑神話：悟空》遊戲原畫VS.山西隰縣小西天。 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網)

除了打機，遊戲也激起一波文化旅遊熱潮，網上有人用各種樂器演奏遊戲主題曲，有人介紹遊戲取景地的歷史，還有人深度解析《西遊記》中的角色故事。

為打造這款沉浸感十足的「世界水準」遊戲，研發公司「遊戲科學」的團隊花了數年時間，在中國各地的歷史景區取景，透過實景掃描技術，把古建築、雕塑等模型上傳到遊戲中，再成熟運用了西方遊戲工業技術及其他處理，製作出真假難辨的畫面以及動作流暢的角色。

黑神話悟空｜36個取景地 山西佔27個 旅遊熱度急增

據報遊戲的36個取景地裡，山西省獨占27個，包括小西天、玉皇廟、鐵佛寺等文化古跡。遊戲美術總監楊奇表示，「我們能做的就是盡可能真實地還原這些瑰寶。」他們曾嘗試自行創作建築物及雕塑等，但最終發現現存的文物本身就足夠吸引人。

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遊戲主要取景地山西搜索熱度翻倍，旅遊平台「同程」數據顯示，截至20日下午4點，山西旅遊搜索熱度較前日同一時段上漲17%，其中朔州旅遊搜索熱度上漲91%，晉城旅遊搜索熱度上漲63%；其他取景地還有四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等名勝古跡。北京、重慶、安徽等多地文旅部門紛紛宣傳，向遊客喊話「快跟悟空來旅遊」。

黑神話悟空｜成為向海外輸出中國文化的途徑

在去年的德國科隆遊戲展上，《黑神話：悟空》展示了一段陝北說書，令現場掌聲四起，有外國玩家讚嘆遊戲與非遺文化完美融合，激發他們對中國文化的興趣。遊戲推出後一如所料火熱，成為向海外輸出中國文化的途徑。內地對外經濟貿易大學中國語言文學院講師韓瀟表示，把中華傳統文化與備受年輕人青睞的遊戲、動漫等結合，能加深其對中國文化的熱愛，「作為文化、教育領域工作者，我們也在研究如何通過新載體，讓傳統瑰寶更好地與年輕人的興趣點結合」。

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黑神話悟空｜外交部︰反映中國文化的吸引力

在日前外交部的例行記者會上，有路透社記者亦關注《黑神話：悟空》，向外交部發言人毛寧提問稱，「《黑神話：悟空》自周二亮相以來席捲遊戲界，其中國文化特色給玩家留下深刻印象。外交部是否認為該遊戲是中國的『大使』？中國外交能如何從中獲益？」毛寧表示，雖然她不瞭解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到這款遊戲，她稱「從名字看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，我想這反映了中國文化的吸引力」。也有外媒分析稱，《黑神話：悟空》取得成功，可望令當局對中國遊戲行業多年來的監管審查鬆綁，讓業界製作出更多精品遊戲。

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