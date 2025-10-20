10歲童被欺凌額頭刺不雅字　善心紋身師助除紋身

泰國北碧府一名10歲男童慘遭校園霸凌，同學竟用縫衣針與墨水筆在他額頭及身上刺下不雅泰語字眼，令他身心俱創。事件曝光後，一名善心紋身師挺身而出，免費為他進行激光祛除紋身療程，幫助他重拾笑容。
綜合報道，這名小男孩早前被數名同學以簡陋的紋身工具「惡作劇」，在額頭與身體多處留下黑色刺青，部分甚至帶有侮辱性文字。相關照片在社交媒體瘋傳，引起公眾憤慨，也吸引當地紋身師Janjira的關注。Janjira隨後在社交平台Facebook分享了為男童免費進行祛除紋身的過程。照片中，男孩戴著護目鏡，額頭清晰可見黑色泰文字樣。她以激光儀為他處理紋身區域。Janjira在帖文中對有人竟在孩童皮膚上動手刺字感到極度震驚與憤怒，她表示：「請不要再這樣對孩子們，這一點都不好笑。」
紋身師促社會正視校園霸凌嚴重性
Janjira又在留言區詳述，由於紋身墨跡較淺，不必擔心會留下疤痕，預計3次療程便可完全清除紋身。她說：「整個過程其實只需要15分鐘，我在治療前先為他敷上麻藥1個小時，畢竟他還只是個孩子。」除了額頭上的紋身，Janjira也主動為男童除去手腳上多處文字與圖案。她表示，希望這項行動能讓男童擺脫陰影，重新找回自信，也提醒社會正視校園霸凌的嚴重性。