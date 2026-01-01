22:44 更新︰死亡人數增至最少203人

伊朗反政府示威持續兩周，局勢急劇惡化。據國際人權組織統計，死亡人數已攀升至203人，其中大部分是示威者。全國近200個城市爆發示威，迄今有逾2,600人遭拘押。美媒指美軍已向總統特朗普提交軍事行動方案。

德黑蘭街頭周六晚再現大規模抗議，民眾高呼反對最高領袖哈梅內伊的口號，並焚燒車輛、破壞政府建築，甚至有多間清真寺遭縱火。

有目擊者指，伊朗革命衛隊在西部地區直接向示威人群開槍鎮壓。醫療人員透露，醫院接收了大量傷者，部分青年頭部或心臟中彈，更有患者眼球遭子彈射穿。由於遺體過多，部分醫院被迫將屍體堆疊存放於祈禱室內。